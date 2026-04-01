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Silver Price Today: आज कितने में मिल रही है चांदी, जानें आज का रेट, कैसी है अप्रैल की शुरूआत

Silver Price Today 1 April 2026: आज अगर आप चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आज के ताजा भाव जान लें, तो आइए जानते हैं कि आज कितने में मिल रही है चांदी-

By: sanskritij jaipuria | Published: April 1, 2026 8:43:34 AM IST

मिडिल ईस्ट में के चल रहे तनाव के बीच चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है.
मिडिल ईस्ट में के चल रहे तनाव के बीच चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है.


Silver Price Today 1 April 2026: भारत में 1 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी की कीमतें वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और घरेलू मांग के आधार पर लगातार बदलती रहती हैं. निवेशकों और आम उपभोक्ताओं दोनों के लिए ये कीमती धातुएं जरूरी हैं, क्योंकि इनका उपयोग न केवल आभूषणों में होता है बल्कि ये सेफ निवेश का भी एक फेमस ऑप्शन मानी जाती हैं. हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते चांदी की कीमतों में भी हलचल देखने को मिली है.

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 1 अप्रैल 2026 को चांदी के दाम

आज के दिन भारत में चांदी की कीमत लगभग ₹2,50,100 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं, सिल्वर 925 (जिसे स्टर्लिंग सिल्वर भी कहा जाता है) की कीमत करीब ₹2,44,000 प्रति किलोग्राम है. चांदी, सोने की तुलना में किफायती होने के कारण मध्यम वर्ग के बीच निवेश और गहनों के रूप में काफी लोकप्रिय है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में चांदी के आभूषणों का उपयोग अधिक देखने को मिलता है, जिससे इसकी मांग स्थिर बनी रहती है.

 चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

चांदी की कीमतें केवल घरेलू मांग से ही तय नहीं होतीं, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों पर भी निर्भर करती हैं. औद्योगिक उपयोगजैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और चिकित्सा उपकरणों में चांदी की बढ़ती मांग इसके दाम को प्रभावित करती है. इसके अलावा, डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों का रुझान भी कीमतों में बदलाव लाते हैं.

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 प्रमुख शहरों में चांदी का भाव

देश के मेन शहरों में आज चांदी (999) की कीमत लगभग समान स्तर पर बनी हुई है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चांदी का भाव ₹2501 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. यह स्थिरता बाजार में संतुलन का संकेत देती है और यह दर्शाती है कि फिलहाल कीमतों में कोई बड़ा क्षेत्रीय अंतर नहीं है.

दिल्ली में चांदी 999 की मौजूदा कीमत 2501 रुपये प्रति 10 ग्राम है.              
मुंबई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2501 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  
कोलकाता में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2501 रुपये प्रति 10 ग्राम है.              
चेन्नई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2501 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

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Tags: Silver Price TodaySilver Price Today 1 April 2026
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