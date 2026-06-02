Home > व्यापार > धीरूभाई अंबानी नहीं, तो फिर कौन थे भारत के पहले ‘ऑयल किंग’? उनके आलीशान घर में महात्मा गांधी भी थे ठहरते

धीरूभाई अंबानी नहीं, तो फिर कौन थे भारत के पहले ‘ऑयल किंग’? उनके आलीशान घर में महात्मा गांधी भी थे ठहरते

India First Oil King: क्या आप जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी से दशकों पहले, एक व्यवसायी जो गुजरात से ही थे ने पेट्रोलियम की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी? अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए काम की है.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 8:44:40 PM IST

भारत के पहले ऑयल किंग अब्दुल करीम जमाल
भारत के पहले ऑयल किंग अब्दुल करीम जमाल


India First Oil King Karim Jamal: भारत में जब भी तेल और पेट्रोलियम व्यापार की बात आती है, तो दिमाग में तुरंत रिलायंस इंडस्ट्रीज और धीरूभाई अंबानी का नाम आता है. धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने 1958 में अपनी उद्यमिता की यात्रा शुरू की थी, उन्होंने 1980 और 90 के दशक के दौरान पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग जैसे क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम किया, खास तौर पर जामनगर रिफाइनरी के साथ.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी से दशकों पहले, एक और व्यवसायी जो गुजरात से ही थे ने पेट्रोलियम की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी? उनका नाम था सर अब्दुल करीम अब्दुल शकूर जमाल, उनका यह सफर जितना रोमांचक रहा उससे ज्यादा जमाल का महात्मा गांधी से संबंध था. 

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अब्दुल करीम जमाल का जामनगर से बर्मा तक का सफर

1862 में गुजरात के जामनगर में जन्मे अब्दुल करीम जमाल बचपन में ही अपने परिवार के साथ बर्मा (आज का म्यांमार) के रंगून (अब यांगून) चले गए थे. वहां, अपनी कड़ी मेहनत और असाधारण व्यावसायिक सूझबूझ के दम पर, उन्होंने ‘जमाल ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड’ के नाम से एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया. उनके व्यावसायिक हित किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थे; उन्होंने चावल, कपास, रबर, चाय, चीनी, खनन और लकड़ी के व्यापार में अपना दबदबा बनाया. चावल के व्यापार में अपने एकाधिकार और सफलता के कारण, उस दौर में उन्हें ‘चावल का राजा’ (King of Rice) की उपाधि से नवाज़ा गया था.

अब्दुल करीम जमाल को कैसे मिली ऑयल किंग की उपाधि?

अब्दुल करीम जमाल ने ब्रिटिश भारत के उभरते हुए तेल बाज़ार की संभावनाओं को दूसरों से बहुत पहले ही पहचान लिया था. उन्होंने ‘जमाल ऑयल कंपनी लिमिटेड’ की नींव रखी. बाद में, 1909 में, कंपनी का पुनर्गठन किया गया और उसका नाम बदलकर ‘इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड’ (IBP) कर दिया गया.

ऐसे समय में जब तेल बाज़ार पर पूरी तरह से विदेशी कंपनियों का दबदबा था, IBP पेट्रोलियम वितरण और विपणन के क्षेत्रों में एक प्रमुख स्वदेशी शक्ति के रूप में उभरी. पेट्रोलियम क्षेत्र में इसी भारी निवेश और प्रभाव के कारण लोग जमाल को न केवल ‘चावल का राजा’, बल्कि ‘तेल का राजा’ (ऑयल किंग) भी कहने लगे थे.

महात्मा गांधी से रिश्ता

रंगून में सर अब्दुल करीम जमाल का आलीशान निवास जिसे ‘जमाल विला’ के नाम से जाना जाता था भारतीय प्रवासियों और राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था. यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जब कभी बर्मा आते थे, तो अक्सर जमाल विला में ही ठहरते थे.

98 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और IOCL के साथ विलय

IBP ने लगभग 98 वर्षों तक एक स्वतंत्र तेल कंपनी के रूप में काम किया. दशकों तक, इस कंपनी ने भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई. आखिरकार, 2007 में, इसका विलय देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी, ‘इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (IOCL) के साथ कर दिया गया. सर अब्दुल करीम जमाल का निधन 1924 में हुआ.

Tags: gujaratMahatma Gandhireliance industries
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