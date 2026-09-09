कौन हैं लॉरेंस? जिनकी सालाना सैलरी है ट्रंप से 7 गुना, दुनिया के कई देशों के प्रमुखों को छोड़ा पीछे

Singapore PM Salary Hike: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी 15 अक्टूबर से 64% बढ़ जाएगी. सैलरी के नए ढांचे के तहत यह S$2.2 मिलियन से बढ़कर S$3.6 मिलियन (लगभग US$2.85 मिलियन या करीब 26.9 करोड़ रुपये) हो जाएगी. यह बढ़ोतरी दिसंबर 2025 में बनाई गई एक स्वतंत्र समिति की समीक्षा के बाद की गई है. सरकार का कहना है कि नेताओं की सैलरी इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि काबिल लोग राजनीति में आने से पीछे न हटें.

इस बढ़ोतरी के साथ वोंग दुनिया भर में सरकार के प्रमुखों की सैलरी रैंकिंग में सबसे ऊपर आ गए हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सरकार के प्रमुख हैं.

दुनिया के 5 देशों के प्रमुखों की सालाना सैलरी कितनी है?

दुनिया के अलग देशों के प्रमुखों की तुलना में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी बहुत ज्यादा है.

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सालाना सैलरी 2.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर है.

हांगकांग के चीफ एग्क्यूटिव की सालाना सैलरी 719,000 अमेरिकी डॉलर है.

स्विस के राष्ट्रपति की सालाना सैलरी 606,000 अमेरिकी डॉलर है.

अमेरिकी राष्ट्रपति की सालाना सैलरी 400,000 अमेरिकी डॉलर है.

यूके के प्रधानमंत्री की सालाना सैलरी 230,000 अमेरिकी डॉलर है.

सिंगापुर के प्रधानमंत्री की सैलरी और कई दूसरे बड़े राजनीतिक नेताओं की सैलरी में काफी अंतर है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, जहां हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव को सालाना लगभग 7,19,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, वहीं स्विस राष्ट्रपति को सालाना लगभग 6,06,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सालाना सैलरी 4,00,000 अमेरिकी डॉलर बताई जाती है, जबकि यूके के प्रधानमंत्री को सालाना लगभग 2,30,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं.

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सिंगापुर के मंत्रियों की भी बढ़ेगी सैलरी

सैलरी में होने वाले इन बदलावों का असर सिंगापुर के मंत्रियों पर भी पड़ेगा, हालांकि उन्हें तुरंत नई बेंचमार्क सैलरी नहीं मिलेगी. जूनियर मंत्री के लिए अभी जो रेफरेंस सैलरी S$1.1 मिलियन है, उसे बढ़ाकर S$1.8 मिलियन (लगभग 13.4 करोड़ रुपये) किया जा रहा है. हालांकि, सरकार शुरू में परफॉर्मेंस और व्यक्तिगत हालात जैसी बातों के आधार पर सैलरी में एक बार में 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी. इसका मतलब है कि जो मंत्री अभी S$1.1 मिलियन (लगभग ₹8.2 करोड़) की रेफरेंस सैलरी पा रहे हैं, उन्हें शुरुआत में लगभग S$1.2 मिलियन (लगभग ₹9 करोड़) मिल सकते हैं.

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