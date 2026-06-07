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बदल जाएगी Aadhaar Card में लगी फोटो, ऐसे लगाएं नई तस्वीर, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

अगर आप की फोटो भी इस तरह है तो ऐसे में आप इसे बदलवा सकते हैं. इस फोटो को अपडेट करके आप नई तस्वीर लगा सकते हैं. चलिए इस लेख में बताते हैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 7, 2026 2:57:26 PM IST

बदल जाएगी Aadhaar Card में लगी फोटो, ऐसे लगाएं नई तस्वीर, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस


Aadhaar Card Photo Change: भारत में आधार कार्ड को सबसे जरूरी दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है. इसका इस्तेमाल करीब-करीब हर जगह पर होता है. बैंक खाता खुलवाने से लेकर सिम लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक में आधार कार्ड की बेहद जरूरत पड़ती है. आधार कार्ड पर बार-बार किसी तरह का अपडेट कराने या फिर गलत जानकारी देने से बचना चाहिए. आधार में हमेशा सही जानकारी भरना जरूरी माना जाता है. कुछ लोगों को आधार कार्ड पर लगी उनकी काफी पुरानी फोटो से शिकायत रहती है. कुछ लोगों की फोटो इतनी पुरानी होती है या तो आज के हिसाब से उनकी शक्ल मैच नहीं करती है या फिर फोटो की गुणवत्ता खराब हो जाती है.

अगर आप की फोटो भी इस तरह है तो ऐसे में आप इसे बदलवा सकते हैं. इस फोटो को अपडेट करके आप नई तस्वीर लगा सकते हैं. चलिए इस लेख में बताते हैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में. 

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फोटो बदलवाने के लिए क्या करें?

अगर आप आधार पर लगी अपनी पुरानी फोटो बदलवाना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं. इसके बाद आपको सेंटर पर जाकर फॉर्म भरना है, जिसमें एक आधार अडेट फॉर्म मिलता है, जिसमें आपको सभी जानकारियां भरना जरूरी है. अब आपको इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी होगी. आधार केंद्र पर आपकी पहचान की पुष्टि फिंगरप्रिंट के जरिए की जाएगी. इसके लिए आपको बायोमेट्रिक प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा. आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अपना Aadhaar Enrolment/Correction Form को डाउनलोड कर सकते हैं. 

फोटो बदलने में लगेगा कितना समय?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटो बदलने के कुछ ही दिनों बाद UIDAI के रिकॉर्ड में नई तस्वीर अपडेट हो जाती है. तस्वीर बदलने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसमें दिए गए नंबर को देखर भी आप अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं. कुछ दिनों बाद जब आप नया ई-आधार डाउनलोड करेंगे तो ऐसे में नई और अपडेटेड फोटो आपके आधार कार्ड में लगकर दिखाई देगी. 

Tags: Aadhaar Card Photohome-hero-pos-6
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