चांदी की मांग में आया भारी उछाल! EV से लेकर AI तक, कैसे बनी नई टेक्नोलॉजी का आधार? यहां जानें इसके पीछे की वजह

Demand For Silver: चांदी अपनी बेजोड़ इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के कारण नई-युग की टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन रही है, जिससे यह क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टर में ज़रूरी हो गई है. यह बढ़ती औद्योगिक मांग, सीमित सप्लाई के साथ मिलकर, बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण है.

चांदी नई-युग की टेक्नोलॉजी की “रीढ़” क्यों?

चांदी के अनोखे भौतिक और रासायनिक गुण इसे कई हाई-टेक एप्लीकेशन में अपूरणीय बनाते हैं:-

सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी: चांदी में किसी भी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो आधुनिक उपकरणों में कुशल ऊर्जा हस्तांतरण और हीट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है.

विश्वसनीयता: यह टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी है, जो ऑटोमोटिव सिस्टम और मेडिकल उपकरणों जैसे कठिन वातावरण में महत्वपूर्ण घटकों की लंबी उम्र और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती है.

दोहरा स्वभाव: इसकी भूमिका मुख्य रूप से एक मौद्रिक और सजावटी धातु से एक महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तु के रूप में विकसित हुई है, जिसमें औद्योगिक एप्लीकेशन अब कुल वैश्विक मांग का लगभग 60% हिस्सा हैं. [1, 8, 9, 10]

मांग बढ़ाने वाले 10 शक्तिशाली उपयोग-

1. सोलर पैनल (फोटोवोल्टिक्स): सोलर सेल पर कंडक्टिव ग्रिड लाइन बनाने के लिए सिल्वर पेस्ट का उपयोग किया जाता है, जो सूरज की रोशनी से उत्पन्न बिजली को पकड़ते और स्थानांतरित करते हैं. सोलर उद्योग चांदी के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ताओं में से एक है.

2. इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): EVs पारंपरिक कारों (15-28 ग्राम) की तुलना में बैटरी प्रबंधन सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कनेक्टर और विभिन्न स्विच और सेंसर में काफी अधिक चांदी (प्रति वाहन 25-50 ग्राम) का उपयोग करते हैं.

3. AI डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर: AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के तेज़ी से विस्तार के लिए बड़े डेटा सेंटर की आवश्यकता होती है जो कुशल बिजली वितरण, हाई-स्पीड सर्किटरी और उन्नत प्रोसेसर में थर्मल प्रबंधन के लिए चांदी की बेहतर कंडक्टिविटी पर निर्भर करते हैं.

4. इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर: स्मार्टफोन और लैपटॉप से ​​लेकर 5G नेटवर्क तक, चांदी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, स्विच और कनेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है, जो तेज़ और अधिक विश्वसनीय सिग्नल ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है.

5. मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य सेवा: चांदी के शक्तिशाली एंटीमाइक्रोबियल गुण इसे घाव की ड्रेसिंग, कैथेटर, सर्जिकल उपकरण और एंटीमाइक्रोबियल कोटिंग में संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक बनाते हैं, यहां तक ​​कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ भी.

6. ब्रेज़िंग और सोल्डरिंग: एयरोस्पेस, रेफ्रिजरेशन और प्लंबिंग में उच्च तनाव वाले घटकों को जोड़ने के लिए चांदी मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे मजबूत, लीक-प्रूफ और जंग प्रतिरोधी जोड़ बनाते हैं. 7. केमिकल कैटेलिस्ट: सिल्वर का इस्तेमाल एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ज़रूरी इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए कैटेलिस्ट के तौर पर किया जाता है, जो प्लास्टिक, टेक्सटाइल और बिल्डिंग मटीरियल के मुख्य इंग्रीडिएंट हैं.

8. बैटरी: सिल्वर-ऑक्साइड बैटरी हाई एनर्जी-टू-वेट रेश्यो और लंबी शेल्फ लाइफ देती हैं, जिससे वे हियरिंग एड, घड़ियों और मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल के लिए आइडियल हैं.

9. पानी की सफाई: सिल्वर आयनों को फिल्टर और प्यूरिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया और शैवाल को खत्म करने के लिए इंटीग्रेट किया जाता है, जो दुनिया भर में साफ पीने के पानी के लिए एक सुरक्षित और असरदार तरीका है.

10. रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स: इसकी बेजोड़ रिफ्लेक्टिविटी का इस्तेमाल खास तरह के शीशों, एनर्जी-एफिशिएंट विंडो कोटिंग्स और LED लाइट में रोशनी को रीडायरेक्ट करने और गर्मी को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए किया जाता है.

चांदी का सफर: रोमन काल से डिजिटल युग तक-

चांदी की कीमत इसके इतिहास में नाटकीय रूप से बदली है, जिसने इसके आधुनिक बाजार की गतिशीलता को आकार दिया है:

प्राचीन काल: हजारों सालों तक, चांदी को मुख्य रूप से इसकी सुंदरता के लिए महत्व दिया जाता था और यह मुद्रा का एक महत्वपूर्ण रूप और धन का भंडार थी, जैसा कि रोमन साम्राज्य में देखा गया था. इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने, गहने और शानदार चांदी के बर्तन बनाने में किया जाता था.

औद्योगिक क्रांति: 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी में इसके महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग सामने आए, खासकर फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड्स के प्रकाश-संवेदनशील गुणों के कारण.

डिजिटल युग: आज, कम कार्बन वाली, डिजिटाइज्ड वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव ने चांदी की मांग के प्रोफाइल को मौलिक रूप से बदल दिया है. औद्योगिक खपत अब पारंपरिक उपयोगों और निवेश की मांग से कहीं ज़्यादा है, जिससे धातु की कीमत पहले से कहीं ज़्यादा तकनीकी प्रगति और विनिर्माण चक्रों के प्रति संवेदनशील हो गई है.

8th Pay Commission की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों को कितना समय लगेगा? डिटेल में यहां जानिए पूरी जानकारी