Silver Rate Today 21 January 2026: चांदी ने फिर तोड़ा कीमतों का रिकॉर्ड, फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Silver Rate Today 21 January 2026: राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में डर का माहौल बना रहा है. अमेरिका से लेकर भारत तक निवेशकों में असमंजस की स्थिति बरकरार है. रूस-यूक्रेन के अलावा कई अन्य देशों में संभावित अस्थिरता के चलते दुनिया भर में बढ़ते तनाव ने सोने-चांदी के दामों में इजाफा कर दिया है. हालात यह बन गई है कि सोना-चांदी आम आदमी छोड़िये ठीक-ठाक कमाई करने वाले से भी दूर हो गया है. निवेश के लिए फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही चांदी कीमत के मामले में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को भी चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है. ऐसे में अगर आप भी चांदी में निवेश करने या फिर अन्य वजह से इस धातु को खरीदने का मन बन रहे हैं तो इससे जुड़ा ताजा अपडेट भी जान लीजिए. भारतीय सराफा बाजार में बुधवार (21 जनवरी, 2026) को चांदी की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए.

क्या होगा चांदी की कीमतों में बदलाव

चांदी की कीमतों में बुधवार को भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. MCX पर चांदी 3,29,999 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है. इस तरह चांदी की कीमत में 6,327 रुपये की बढ़त हुई है.बाजार के जानकारों का कहना है कि पिछले बंद भाव से चांदी की कीमत करीब 1.95 प्रतिशत अधिक है. बुधवार को चांदी 3,22,566 की कीमत पर खुली थी, लेकिन कुछ देर बाद ही यह 3.30 लाख रुपये के बेहद करीब पहुंच गई. बताया जा रहा है कि चांदी की कीमत में लगातार इजाफा जारी रह सकता है. इसके दाम घटेंगे इसकी कोई वजह भी सामने आती नजर नहीं आ रही है. वहीं, पहली बार एमसीएक्स (MCX) पर सोने का भाव 1 लाख 56 हजार रुपये के स्तर का भी पार कर गया है.