Gold-Silver Price: चांदी की तेज़ रफ्तार ने सोने को छोड़ा पीछे, मार्केट में आगे भी जारी रहेगा दबदबा! जानें क्या है ’68 रेश्यो कनेक्शन’?

Gold-Silver Ratio India: इस साल सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है. अब तक घरेलू स्पॉट सोने की कीमतों में लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी समय में स्पॉट चांदी में और भी ज़्यादा बढ़त हुई है, जो 115% बढ़ी है. MCX पर, चांदी का मार्च फ्यूचर गुरुवार, 11 दिसंबर को 2.5% बढ़कर ₹1,93,452 प्रति kg के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर आधे परसेंट से ज़्यादा बढ़कर ₹1,30,719 प्रति 10 ग्राम हो गया.

इस साल सोने और चांदी की कीमतों के मुख्य कारण जियोपॉलिटिकल रिस्क, US टैरिफ के कारण ग्लोबल मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितताएं, US फेड रेट में कटौती की उम्मीदें, सेंट्रल बैंकों द्वारा खरीदारी और सोने और चांदी के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में मज़बूत इनफ्लो रहे हैं.

क्या है 68 गोल्ड-सिलवर रेश्यो कनेक्शन?

अभी, भारत में सोने-चांदी का रेश्यो 68 है. सोने-चांदी का रेश्यो यह बताता है कि एक यूनिट सोना खरीदने के लिए कितनी यूनिट चांदी की ज़रूरत होती है. तो, अभी एक ग्राम सोना खरीदने के लिए 68 ग्राम चांदी की ज़रूरत होती है. गोल्ड-सिल्वर रेश्यो यह समझने का एक तरीका है कि सोने की तुलना में चांदी कितनी महंगी या सस्ती है और यह दोनों धातुओं के संभावित प्राइस ट्रेंड का संकेत दे सकता है.

आमतौर पर, ज़्यादा रेश्यो का मतलब है कि सोना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो ज़्यादा सेफ-हेवन डिमांड को दिखाता है. दूसरी ओर, कम गोल्ड-सिल्वर रेश्यो बताता है कि चांदी की डिमांड बढ़ रही है और यह और बढ़ सकती है.

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो: यह कीमती धातुओं की कीमतों के बारे में क्या बताता है?

मौजूदा गोल्ड-प्राइस रेश्यो बताता है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले सस्ती है, और यह पीली धातु के बराबर आने की कोशिश कर सकती है. रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा, “पहले, यह रेश्यो 90 के आसपास रहता था. आज, आपको एक ग्राम सोना खरीदने के लिए सिर्फ़ लगभग 68 ग्राम चांदी की ज़रूरत है, जो दिखाता है कि चांदी अभी भी सोने के मुकाबले सस्ती है.” त्रिवेदी ने कहा, “मौजूदा रेश्यो चांदी में लॉन्ग जाने के पक्ष में है. शायद हम मेटल में तेज रैली देख सकते हैं.”

इस समय, चांदी में शानदार रैली देखने को मिल रही है, जो मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड, बढ़ती इन्वेस्टमेंट डिमांड, कमजोर डॉलर, रेट में कटौती की उम्मीद और टाइट सप्लाई कंडीशन की वजह से हो रही है.

सोने और चांदी की कीमतों का आउटलुक: करेक्शन, आगे वोलैटिलिटी?

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि तेज बढ़ोतरी के कारण चांदी की कीमतें 20–30% या उससे भी ज्यादा करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है.

त्रिवेदी ने कहा, “चांदी की डिमांड में कोई शक नहीं है, और यह उछाल पहले कभी नहीं हुआ. कीमतें अगले साल 50% तक भी करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन आज तक, इतनी गिरावट का कोई कैटेलिस्ट नहीं है. मौजूदा लेवल पर, इन्वेस्टमेंट के मकसद से चांदी में – चाहे ETFs के जरिए हो या फ्यूचर्स के जरिए – एंट्री करने से पहले 7–10% करेक्शन का इंतजार करना बेहतर है.”

चांदी की कीमतों को सपोर्ट करने वाले कई फैक्टर सोने के रेट को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुख्य अंतर इंडस्ट्रियल डिमांड है. सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में बढ़ोतरी से भी चांदी की डिमांड बढ़ी है.

इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में भी अंतर दिख रहा है, जैसा कि त्रिवेदी ने बताया कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर ETF, iShares Silver Trust में होल्डिंग्स तेज़ी से बढ़ रही हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF, SPDR Gold ETF में होल्डिंग्स बिना किसी और बढ़ोतरी के स्थिर हो गई हैं.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वाइस प्रेसिडेंट और एस्पेक्ट ग्लोबल वेंचर्स की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अक्षा कंबोज ने बताया कि गिरता रेश्यो मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड, टाइट सप्लाई कंडीशन और फेड द्वारा लगातार रेट कट की उम्मीदों के कारण चांदी की बढ़ती रिलेटिव वैल्यू को दिखाता है.

कंबोज ने कहा, “इस ज़बरदस्त टेक्निकल ब्रेकआउट और स्ट्रक्चरल डिमांड फैक्टर्स को देखते हुए, चांदी में और तेज़ तेज़ी आ सकती है, हालांकि बदलते मार्केट सेंटिमेंट और रियल यील्ड के साथ कुल मिलाकर वोलैटिलिटी बढ़ने की संभावना है. हालांकि, 2026 में फेड के सिर्फ़ एक रेट कट की घोषणा के बाद, सोने की कीमतें तब तक रुकने की संभावना है जब तक क्वांटिटेटिव ईज़िंग नहीं की जाती.”

एक्सिस म्यूचुअल फंड के अनुसार, हालांकि सोने को सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और सेफ़-हेवन डिमांड से लंबे समय तक सपोर्ट मिला हुआ है, 2026 में करेक्शन और वोलैटिलिटी आ सकती है. सिल्वर के लिए फंड हाउस का आउटलुक कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें कई टेलविंड्स इसकी रैली को बनाए रख रहे हैं, भले ही वैल्यूएशन बढ़ रहे हों. हालांकि, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कहा कि 2026 में करेक्शन और वोलैटिलिटी आ सकती है क्योंकि निवेशक वैल्यूएशन का फिर से आकलन करेंगे.

चांदी के दामों में जारी रहेगा उछाल!

चॉइस वेल्थ के CEO निकुंज सराफ का मानना ​​है कि अंदरूनी कहानी अभी भी मज़बूत दिख रही है. सराफ ने कहा, “चांदी की सप्लाई की कमी जल्द कम नहीं होने वाली है, और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है. स्ट्रक्चरल खरीदारी और लंबे समय तक बेहतर जियोपॉलिटिकल माहौल से सोने को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है.”

हालांकि, सराफ ने ज़ोर दिया कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद निवेशकों को उम्मीदें कम रखनी चाहिए. सराफ ने कहा, “लंबे समय के नज़रिए से निवेश में बने रहना, एलोकेशन को डिसिप्लिन में रखना, और अगर मुनाफ़ा कम लगे तो थोड़ा मुनाफ़ा बुक करना सबसे बैलेंस्ड तरीका है.”

