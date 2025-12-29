Home > व्यापार > Silver Prices Crash: रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसली चांदी! महज 1 घंटे में 21,500 रुपये की गिरावट

Silver Price Crash Today: चांदी जो पिछले हफ़्ते से लगातार रिकॉर्ड बना रही थी. सोमवार को ₹2.5 लाख प्रति किलोग्राम के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद अचानक गिर गई है. इसके तुरंत बाद चांदी में सिर्फ़ एक घंटे में ₹21,000 से ज़्यादा की भारी गिरावट देखी गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 29, 2025 10:27:12 PM IST

Silver Price Crash Today: चांदी जो पिछले हफ़्ते से लगातार रिकॉर्ड बना रही थी. सोमवार को ₹2.5 लाख प्रति किलोग्राम के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद अचानक गिर गई है. इसके तुरंत बाद चांदी में सिर्फ़ एक घंटे में ₹21,000 से ज़्यादा की भारी गिरावट देखी गई है. MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी ₹2,33,120 प्रति किलोग्राम पर आ गई है. (आज चांदी की कीमत में भारी गिरावट) जिससे निवेशक हैरान रह गए है. अब सवाल यह है कि चांदी इतनी तेज़ी से क्यों गिरी?

बाज़ार विशेषज्ञों का क्या मानना ​​है?

बाज़ार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह गिरावट किसी एक वजह से नही, बल्कि प्रॉफ़िट-बुकिंग और शांत होते जियोपॉलिटिकल माहौल के मिले-जुले असर से हुई है. जैसे ही यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, ट्रेडर्स ने प्रॉफ़िट बुक करना शुरू कर दिया है. सेफ-हेवन डिमांड में अचानक कमी आई है.

MCX पर भारी गिरावट कीमतें ₹5300 तक गिरी

लिखते समय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी ₹2,34,400 प्रति किलोग्राम (आज चांदी की कीमत) पर ट्रेड कर रही थी. यह पिछले दिन के मुकाबले 2.25 प्रतिशत, या ₹5387 की गिरावट थी. पिछले ट्रेडिंग सेशन में यह ₹2,39,787 (आज चांदी का रेट) पर बंद हुई थी. खास बात यह है कि आज बाज़ार खुलने पर चांदी में तेज़ी आई और यह ₹2,54,174 प्रति किलोग्राम के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. हालांकि दोपहर करीब 1 बजे इसमें तेज़ी से गिरावट आई (चांदी की कीमत में भारी गिरावट) और यह ₹2.34 लाख के आसपास ट्रेड करने लगी है. इसका मतलब है कि चांदी ₹21,500 से ज़्यादा गिर गई है.

