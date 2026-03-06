Home > व्यापार > Silver Price Today: US-Iran संकट के बीच चांदी ने पकड़ी रफ्तार, MCX पर कीमतों में बड़ा जंप

Silver Rate Today: शुक्रवार, 6 मार्च को चांदी की कीमतों में तेज़ी आई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते झगड़े से होने वाले आर्थिक नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए सावधानी बरती. US डॉलर में थोड़ी गिरावट से भी कीमती मेटल्स को सपोर्ट मिला

By: Heena Khan | Published: March 6, 2026 10:04:00 AM IST

Silver Rate Today: शुक्रवार, 6 मार्च को चांदी की कीमतों में तेज़ी आई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते झगड़े से होने वाले आर्थिक नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए सावधानी बरती. US डॉलर में थोड़ी गिरावट से भी कीमती मेटल्स को सपोर्ट मिला, जिससे दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए डॉलर में बिकने वाले बुलियन सस्ते हो गए. MCX पर चांदी की कीमत 2.6% या ₹8,600 बढ़कर ₹2,68,991 प्रति kg हो गई, जबकि सोने की कीमत 1% या ₹1,577 बढ़कर ₹1,61,250 प्रति 10 ग्राम हो गई.

क्या है आज चांदी के दाम 

इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट चांदी 0.1% बढ़कर $82.26 प्रति औंस हो गई. इस बीच, स्पॉट सोना 0116 GMT तक $5,076.09 प्रति औंस पर लगभग बिना बदले रहा, जिससे पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं. इस बीच, अप्रैल डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 0.1% बढ़कर $5,084.50 हो गया. दूसरे कीमती मेटल्स में, प्लैटिनम 0.1% बढ़कर $2,124.05 प्रति औंस हो गया, जबकि पैलेडियम 1.1% बढ़कर $1,639.78 पर पहुँच गया.

शहर के हिसाब से चांदी के रेट

शहर

चांदी के रेट
मुंबई   Rs 2,62,250
दिल्ली   Rs 2,61,800
बेंगलुरु Rs 2,62,450
चेन्नई  Rs 2,63,010
हैदराबाद Rs 2,62,660
कोलकाता Rs 2,61,900

क्यों बढ़ रहीं सोना-चांदी की कीमतें 

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, खबर है कि ईरान ने इज़राइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं. बढ़ती दुश्मनी ने बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और एनर्जी मार्केट में रुकावटों को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं. इसके अलावा, US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ और एडमिरल ब्रैड कूपर, जो मिडिल ईस्ट में US सेना की देखरेख करते हैं, ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अपने मिलिट्री कैंपेन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए काफी हथियार हैं. ईरान के खिलाफ US-इज़राइली हमला, जो शनिवार को शुरू हुआ था, ने कथित तौर पर देश भर में कई टारगेट पर निशाना साधा है, जिससे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है.

India-US Relations: जंग के बीच भारत को बड़ी राहत! अमेरिका ने दे दी छूट; अब इस देश से आएगा तेल

