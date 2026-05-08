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आज चांदी का भाव 8 मई 2026: सिल्वर रेट में बड़ा ट्विस्ट! आज का भाव मिस किया तो जेब होगी ढीली

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. कल चांदी की कीमत ₹2,70,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है.

By: Anshika thakur | Published: May 8, 2026 10:56:21 AM IST

चांदी के ताजा भाव
चांदी के ताजा भाव


Silver Price Today 8 May: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 8 मई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई और यह $79.74 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. कल चांदी की कीमत ₹2,70,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है.

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,75,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,74,900 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
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