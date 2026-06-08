Home > व्यापार > Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Silver Price Today | Sliver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,60,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

By: Anshika thakur | Last Updated: June 8, 2026 11:13:59 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today | Sliver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 8 जून 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट हुई और यह $67.67 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,65,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है. 
 
मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,60,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
मुंबई में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
अहमदाबाद में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
चेन्नई में आज चांदी 2,70,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
कोलकाता में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
हैदराबाद में आज चांदी 2,70,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
जयपुर में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
बेंगलुरु में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
सूरत में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
पुणे में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
लखनऊ में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
चंडीगढ़ में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
इंदौर में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
पटना में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
नासिक में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026

जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी...

June 7, 2026

iPhone 17 की कीमत में बड़ा धमाका! कम बजट में...

June 7, 2026
Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
Sliver Price Today 8 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान