Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!

MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

By: Anshika thakur | Published: January 8, 2026 10:21:19 AM IST

Silver Price Today: चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है. 8 जनवरी की सुबह बाजार में चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की गिरावट के साथ 77.87 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.

दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

अहमदाबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 2,72,000 रुपये है.

कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,72,000 रुपये है.

जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

पटना में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये है.

