Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Silver Price Today: आज, शुक्रवार, 5 जून को चांदी की कीमतों में फिर गिरावट आई. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और केरल के सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमत में गिरावट आई. 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,600 से ऊपर ट्रेड कर रही थी. अगर आप चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज अपने शहर में चांदी की कीमत पता करें.
शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और इज़राइल और लेबनान के बीच कंडीशनल सीज़फ़ायर की खबर के बाद कीमती धातुओं पर दबाव देखा गया. हालांकि, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, जिससे मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है.
शुक्रवार को भारत में सोने की कीमत ₹158,570 प्रति 10 ग्राम थी, जबकि चांदी ₹262,050 प्रति किलोग्राम थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.6% गिरकर $4,447.22 प्रति औंस पर आ गया. चांदी 1.6% गिरकर $72.70 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी. बड़े शहरों को देखें तो मुंबई में चांदी का भाव ₹261,640 प्रति kg था. दिल्ली में यह ₹261,190 प्रति kg पर ट्रेड कर रहा था. चेन्नई में चांदी का भाव ₹262,400, हैदराबाद में ₹262,050, बेंगलुरु में ₹261,840 और कोलकाता में ₹261,290 प्रति kg दर्ज किया गया.
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स क्रूड ऑयल की कीमतों और मिडिल ईस्ट के हालात पर करीब से नज़र रखे हुए हैं. इन वजहों से आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना है.
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, प्रति किलो)
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|मुंबई
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|कोलकाता
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|चेन्नई
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|पटना
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|लखनऊ
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|अयोध्या
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|मेरठ
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|कानपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गाजियाबाद
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नोएडा
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गुरुग्राम
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|जयपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|लुधियाना
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गुवाहाटी
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|इंदौर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|अहमदाबाद
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|वडोदरा
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|सूरत
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|पुणे
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नागपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|चंडीगढ़
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नासिक
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|बैंगलोर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|भुवनेश्वर
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|कटक
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|केरल
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
|रायपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|हैदराबाद
|₹2,800
|₹28,000
|₹2,80,000
पिछले दिन चांदी का भाव क्या था?
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी का भाव 3,800 रुपये या 1.14 प्रतिशत गिरकर 265,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. इस बीच, इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी का भाव 1.14 प्रतिशत बढ़कर $73.56 प्रति औंस हो गया.