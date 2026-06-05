Home > व्यापार > Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Silver Price Today 5 June: शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और इज़राइल और लेबनान के बीच कंडीशनल सीज़फ़ायर की खबर के बाद कीमती धातुओं पर दबाव देखा गया. हालांकि, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, जिससे मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 1:21:19 PM IST

आज चांंदी का भाव
आज चांंदी का भाव


Silver Price Today: आज, शुक्रवार, 5 जून को चांदी की कीमतों में फिर गिरावट आई. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और केरल के सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमत में गिरावट आई. 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,600 से ऊपर ट्रेड कर रही थी. अगर आप चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज अपने शहर में चांदी की कीमत पता करें.

शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और इज़राइल और लेबनान के बीच कंडीशनल सीज़फ़ायर की खबर के बाद कीमती धातुओं पर दबाव देखा गया. हालांकि, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, जिससे मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है.

You Might Be Interested In

शुक्रवार को भारत में सोने की कीमत ₹158,570 प्रति 10 ग्राम थी, जबकि चांदी ₹262,050 प्रति किलोग्राम थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.6% गिरकर $4,447.22 प्रति औंस पर आ गया. चांदी 1.6% गिरकर $72.70 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी. बड़े शहरों को देखें तो मुंबई में चांदी का भाव ₹261,640 प्रति kg था. दिल्ली में यह ₹261,190 प्रति kg पर ट्रेड कर रहा था. चेन्नई में चांदी का भाव ₹262,400, हैदराबाद में ₹262,050, बेंगलुरु में ₹261,840 और कोलकाता में ₹261,290 प्रति kg दर्ज किया गया.

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स क्रूड ऑयल की कीमतों और मिडिल ईस्ट के हालात पर करीब से नज़र रखे हुए हैं. इन वजहों से आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना है.

भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, प्रति किलो)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मुंबई ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कोलकाता ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चेन्नई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
पटना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लखनऊ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अयोध्या ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मेरठ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कानपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गाजियाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नोएडा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुरुग्राम ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
जयपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लुधियाना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुवाहाटी ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
इंदौर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अहमदाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
वडोदरा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
सूरत ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
पुणे ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नागपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चंडीगढ़ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नासिक ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
बैंगलोर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
भुवनेश्वर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कटक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
केरल ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
रायपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
हैदराबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000

पिछले दिन चांदी का भाव क्या था?

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी का भाव 3,800 रुपये या 1.14 प्रतिशत गिरकर 265,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. इस बीच, इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी का भाव 1.14 प्रतिशत बढ़कर $73.56 प्रति औंस हो गया.

Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट
Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट
Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट
Silver Price Today: चांदी के दाम ने मचा बवाल, जानें अपने शहर का ताजा रेट