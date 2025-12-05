Home > व्यापार > Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!

Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!

Silver Price Today: 5 दिसंबर की सुबह बाजार में चांदी 1,87,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बड़त के साथ 51.381 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया.

By: Anshika thakur | Published: December 5, 2025 10:45:00 AM IST

silver
silver


silver price today: चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है. 5 दिसंबर की सुबह बाजार में चांदी 1,87,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बड़त के साथ 51.381 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 1,91,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी. 

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.

दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

अहमदाबाद में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 1,96,000 रुपये है.

कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 1,96,000 रुपये है.

जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

पटना में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 1,87,000 रुपये है.

Tags: Silver PriceSilver Price TodaySilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!
Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!
Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!
Silver Price Today: चांदी के रेट में बड़ी गिरावट, आज खरीदने का शानदार मौका!