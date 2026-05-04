Home > व्यापार > आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका

आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.

By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 11:18:09 AM IST

Silver Price today
Silver Price today


Silver Price Today: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 4 मई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई और यह $75.42 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.
 
मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,65,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
मुंबई में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
अहमदाबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
चेन्नई में आज एक किलो चांदी के रेट 2,70,000 रुपये है.
 
कोलकाता में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
हैदराबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 2,70,000 रुपये है.
 
जयपुर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
बेंगलुरु में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
सूरत में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
पुणे में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
लखनऊ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
चंडीगढ़ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
इंदौर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
पटना में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.
 
नासिक में आज एक किलो चांदी के रेट 2,65,000 रुपये है.

You Might Be Interested In
Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

May 3, 2026

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026
आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका
आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका
आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका
आज चांदी का भाव 4 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले बड़ा अलर्ट! आज का ताजा रेट मिस किया तो जेब पर पड़ेगा भारी झटका