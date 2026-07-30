आज चांदी का भाव 30 July 2026: आज चांदी खरीदने से पहले रुकिए! आपके शहर का ताजा भाव नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Silver Price Today | Aaj Ka Chandi ka Daam | Sliver Rate Today: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 30 जुलाई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट हुई और यह $57.44 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,35,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,35,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,35,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

आज का चांदी का भाव ( Chandi ka Daam)