Home > व्यापार > Sliver Price Today 29 July 2026: आज चांदी खरीदने से पहले रुकिए! पहले जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च

Sliver Price Today 29 July 2026: आज चांदी खरीदने से पहले रुकिए! पहले जान लें आपके शहर का ताजा भाव, वरना बढ़ सकता है आपका खर्च

Silver Price Today | Aaj Ka Chandi ka Daam | Sliver Rate Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,35,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 29, 2026 11:24:54 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today  | Aaj Ka Chandi ka Daam | Sliver Rate Today: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 29 जुलाई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट हुई और यह $57.04 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,35,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,35,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,35,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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आज का चांदी का भाव ( Aaj Ka Chandi Ka Bhav)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,350

₹23,500

 ₹2,35,000
मुंबई  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अहमदाबाद  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
कोलकाता  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
हैदराबाद  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
जयपुर  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
बेंगलुरु  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
सूरत  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
पुणे  ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ 
  ₹2,350  ₹23,500  ₹2,35,000
चंडीगढ़ 
  ₹2,350  ₹23,500  ₹2,35,000
इंदौर 
  ₹2,350  ₹23,500  ₹2,35,000
पटना 
  ₹2,350  ₹23,500  ₹2,35,000
नासिक 
  ₹2,350  ₹23,500  ₹2,35,000

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