Silver Price Today: लंबी उछाल के बाद चांदी के रेट गिरे, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.
मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 2,81,000 रुपये है.
कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,81,000 रुपये है.
जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
पटना में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.
नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 2,58,000 रुपये है.