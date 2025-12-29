Silver Price Today: लंबी उछाल के बाद चांदी के रेट गिरे, निवेशकों के लिए बड़ा मौका

Silver Price Today: चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है. 29 दिसंबर की सुबह बाजार में चांदी 2,58,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बड़त के साथ 57.90 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.