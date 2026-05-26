आज चांदी का भाव 26 मई 2026: कितना सस्ता हुआ सिल्वर? कीमत देख रह जाएंगे हैरान

Silver Price Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी का भाव 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर बना रहा. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी तीन परसेंट से ज़्यादा बढ़कर $78.18 प्रति औंस पर पहुंच गई.

By: Divyanshi Singh | Published: May 26, 2026 11:20:34 AM IST

चांदी की कीमत आज
Silver Price Today:  अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चांदी की कीमतों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों की चिंता बढ़ गई है. हालांकि, ग्लोबल मार्केट में हाजिर चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. ऐसे में अगर आप चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के लेटेस्ट सिल्वर रेट जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है.

भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, प्रति किलो)

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹28500 ₹285000 ₹2850000
मुंबई ₹28500 ₹285000 ₹2850000
कोलकाता ₹28500 ₹285000 ₹2850000
चेन्नई ₹29000 ₹290000 ₹2900000
पटना ₹28500 ₹285000 ₹2850000
लखनऊ ₹28500 ₹285000 ₹2850000
मेरठ ₹28500 ₹285000 ₹2850000
अयोध्या ₹28500 ₹285000 ₹2850000
कानपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
गाजियाबाद ₹28500 ₹285000 ₹2850000
नोएडा ₹28500 ₹285000 ₹2850000
गुरुग्राम ₹28500 ₹285000 ₹2850000
जयपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
लुधियाना ₹28500 ₹285000 ₹2850000
गुवाहाटी ₹28500 ₹285000 ₹2850000
इंदौर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
अहमदाबाद ₹28500 ₹285000 ₹2850000
सूरत ₹28500 ₹285000 ₹2850000
वडोदरा ₹28500 ₹285000 ₹2850000
पुणे ₹28500 ₹285000 ₹2850000
नागपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
चंडीगढ़ ₹28500 ₹285000 ₹2850000
नासिक ₹28500 ₹285000 ₹2850000
बैंगलोर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
भुवनेश्वर ₹29000 ₹290000 ₹2900000
कटक ₹29000 ₹290000 ₹2900000
केरल ₹29000 ₹290000 ₹2900000
रायपुर ₹28500 ₹285000 ₹2850000
हैदराबाद ₹29000 ₹290000 ₹2900000

पिछले दिन चांदी का भाव क्या था?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी का भाव 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर बना रहा. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी तीन परसेंट से ज़्यादा बढ़कर $78.18 प्रति औंस पर पहुंच गई.

पिछले दिन चांदी फ्यूचर का भाव क्या था?

सोमवार को फ्यूचर ट्रेडिंग में चांदी का भाव करीब 2 परसेंट बढ़कर 2.76 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जुलाई में डिलीवरी वाले चांदी कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4,328 रुपये या 1.59 परसेंट बढ़कर 2,76,174 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. ग्लोबल लेवल पर, न्यूयॉर्क में जुलाई में डिलीवरी वाले चांदी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भाव तीन परसेंट बढ़कर $78.28 प्रति औंस हो गया.

