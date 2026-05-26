आज चांदी का भाव 26 मई 2026: कितना सस्ता हुआ सिल्वर? कीमत देख रह जाएंगे हैरान

Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चांदी की कीमतों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों की चिंता बढ़ गई है. हालांकि, ग्लोबल मार्केट में हाजिर चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. ऐसे में अगर आप चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के लेटेस्ट सिल्वर रेट जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है.
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, प्रति किलो)
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|मुंबई
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|कोलकाता
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|चेन्नई
|₹29000
|₹290000
|₹2900000
|पटना
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|लखनऊ
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|मेरठ
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|अयोध्या
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|कानपुर
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|गाजियाबाद
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|नोएडा
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|गुरुग्राम
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|जयपुर
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|लुधियाना
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|गुवाहाटी
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|इंदौर
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|अहमदाबाद
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|सूरत
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|वडोदरा
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|पुणे
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|नागपुर
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|चंडीगढ़
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|नासिक
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|बैंगलोर
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|भुवनेश्वर
|₹29000
|₹290000
|₹2900000
|कटक
|₹29000
|₹290000
|₹2900000
|केरल
|₹29000
|₹290000
|₹2900000
|रायपुर
|₹28500
|₹285000
|₹2850000
|हैदराबाद
|₹29000
|₹290000
|₹2900000
पिछले दिन चांदी का भाव क्या था?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी का भाव 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर बना रहा. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी तीन परसेंट से ज़्यादा बढ़कर $78.18 प्रति औंस पर पहुंच गई.
पिछले दिन चांदी फ्यूचर का भाव क्या था?
सोमवार को फ्यूचर ट्रेडिंग में चांदी का भाव करीब 2 परसेंट बढ़कर 2.76 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जुलाई में डिलीवरी वाले चांदी कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4,328 रुपये या 1.59 परसेंट बढ़कर 2,76,174 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. ग्लोबल लेवल पर, न्यूयॉर्क में जुलाई में डिलीवरी वाले चांदी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भाव तीन परसेंट बढ़कर $78.28 प्रति औंस हो गया.