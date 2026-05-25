आज चांदी का भाव 25 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें आज का रेट! वरना हो सकता है नुकसान

Silver Price Today 25 May: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 25 मई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,85,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह $77.97 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,85,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,85,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,95,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

दिल्ली में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

मुंबई में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

अहमदाबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

चेन्नई में आज एक किलो चांदी के रेट 2,95,000 रुपये है.

कोलकाता में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

हैदराबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 2,95,000 रुपये है.

जयपुर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

बेंगलुरु में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

सूरत में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

पुणे में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

लखनऊ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

इंदौर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

पटना में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

नासिक में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.