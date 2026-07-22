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आज चांदी का भाव 22 July 2026: चांदी खरीदने से पहले रुकिए! अपने शहर का आज का ताजा रेट नहीं देखा तो हो सकता है भारी नुकसान

Silver Price Today: मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,40,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,45,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 22, 2026 10:30:29 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today  | Aaj Ka Chandi ka Daam | Sliver Rate Today : इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 22 जुलाई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह $59.64 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,40,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोत्तरी हुई है.

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,40,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,45,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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आज का चांदी का भाव 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,400

₹24,000

₹2,40,000
मुंबई  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
अहमदाबाद  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
चेन्नई ₹2,450 ₹24,500 ₹2,45,000
कोलकाता  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
हैदराबाद  ₹2,450 ₹24,500 ₹2,45,000
जयपुर  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
बेंगलुरु  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
सूरत  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
पुणे  ₹2,400 ₹24,000 ₹2,40,000
लखनऊ 
  ₹2,400  ₹24,000  ₹2,40,000
चंडीगढ़ 
  ₹2,400  ₹24,000  ₹2,40,000
इंदौर 
  ₹2,400  ₹24,000  ₹2,40,000
पटना 
  ₹2,400  ₹24,000  ₹2,40,000
नासिक 
  ₹2,400  ₹24,000  ₹2,40,000

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