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आज चांदी का भाव 20 June 2026: चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? आज का भाव देखकर खिल उठेगा चेहरा या बढ़ जाएगी बेचैनी

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,50,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.

By: Anshika thakur | Published: June 20, 2026 10:38:48 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today 20 June: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 20 जून 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह $65.01 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,50,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,50,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,55,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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दिल्ली में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

मुंबई में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

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कोलकाता में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

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जयपुर में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

बेंगलुरु में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

सूरत में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

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चंडीगढ़ में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

इंदौर में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

पटना में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

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