Home > व्यापार > आज चांदी का भाव 19 मई 2026: चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का भाव मिस किया तो होगा नुकसान

आज चांदी का भाव 19 मई 2026: चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का भाव मिस किया तो होगा नुकसान

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,90,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है.

By: Anshika thakur | Published: May 19, 2026 10:33:25 AM IST

चांदी की कीमत आज
चांदी की कीमत आज


Silver Price Today 19 May: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 19 मई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,85,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट हुई और यह $76.25 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,90,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट हुई है.

 

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मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,85,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹3,00,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है.

 

दिल्ली में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

मुंबई में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

अहमदाबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

चेन्नई में आज एक किलो चांदी के रेट 3,00,000 रुपये है.

 

कोलकाता में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

हैदराबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 3,00,000 रुपये है.

 

जयपुर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

बेंगलुरु में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

सूरत में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

पुणे में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

लखनऊ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

चंडीगढ़ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

इंदौर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

पटना में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

 

नासिक में आज एक किलो चांदी के रेट 2,85,000 रुपये है.

Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
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