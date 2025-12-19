Home > व्यापार > Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!

Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बड़त के साथ 57.90 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

By: Anshika thakur | Published: December 19, 2025 11:08:03 AM IST

Silver Price Today
Silver Price Today


Silver Price Today: चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है. 19 दिसंबर की सुबह बाजार में चांदी 2,09,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बड़त के साथ 57.90 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

You Might Be Interested In

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.

दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

You Might Be Interested In

अहमदाबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 2,21,000 रुपये है.

कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,21,00 रुपये है.

जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

पटना में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 2,09,000 रुपये है.

You Might Be Interested In
Tags: Silver PriceSilver Price TodaySilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!
Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!
Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!
Silver Price Today: आज चांदी खरीदें और बचत बढ़ाएं, कीमतों में जबरदस्त गिरावट!