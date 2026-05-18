Home > व्यापार > आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान

आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,80,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले भारी बढ़ोतरी हुई है.

By: Anshika thakur | Published: May 18, 2026 10:15:31 AM IST

आज चांदी का भाव
आज चांदी का भाव


Silver Price Today 18 May: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 18 मई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,90,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट हुई और यह $75.42 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. कल चांदी की कीमत 2,80,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले भारी बढ़ोतरी हुई है. 

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,90,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹3,00,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

You Might Be Interested In

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

मुंबई में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

अहमदाबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

चेन्नई में आज एक किलो चांदी के रेट 3,00,000 रुपये है.

कोलकाता में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

हैदराबाद में आज एक किलो चांदी के रेट 3,00,000 रुपये है.

जयपुर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

बेंगलुरु में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

सूरत में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

पुणे में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

लखनऊ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

इंदौर में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

पटना में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

नासिक में आज एक किलो चांदी के रेट 2,90,000 रुपये है.

Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान
आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान
आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान
आज चांदी का भाव 18 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले तुरंत चेक करें ताजा भाव! वरना हो सकता है नुकसान