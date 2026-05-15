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आज चांदी का भाव 15 मई 2026: चांदी खरीदने से पहले सावधान! आज का भाव मिस किया तो पड़ेगा भारी नुकसान

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 3,00,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले भारी गिरावट हुई है.

By: Anshika thakur | Published: May 15, 2026 10:46:26 AM IST

चांदी की कीमत आज
चांदी की कीमत आज


Silver Price Today 15 May: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 15 मई 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,90,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट हुई और यह $80.74 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 3,00,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले भारी गिरावट हुई है. 

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,90,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹3,05,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
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