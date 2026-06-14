Home > व्यापार > आज चांदी का भाव 14 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज के ताजा रेट ने बढ़ाई बाजार में हलचल

आज चांदी का भाव 14 June 2026: चांदी हुई महंगी या सस्ती? आज के ताजा रेट ने बढ़ाई बाजार में हलचल

Silver Price Today: मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,60,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

By: Anshika thakur | Published: June 14, 2026 10:20:11 AM IST

चांदी के ताजा भाव
चांदी के ताजा भाव


Silver Price Today 14 June: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 14 जून 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह $68.05 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कल चांदी की कीमत 2,60,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,60,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.

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Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price Todaysilver rate mumbaiSilver Rate Today
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