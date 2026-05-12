Silver Price Today 12 May 2026: देश में क्या चांदी भी हुआ सस्ता? देखें अपने शहर का ताजा रेट

Silver Price Today: चांदी की बात करें तो लगातार तीन दिन स्थिर रहने के बाद आज इसकी कीमत में कमी आई है. इससे पहले लगातार तीन दिन में एक किलो चांदी ₹20,000 महंगी हो गई थी. अब आज की बात करें तो दिल्ली में यह ₹100 प्रति किलो सस्ती होकर ₹2,74,900 के भाव पर बिक रही है. दूसरे ज़रूरी मेट्रो शहरों की बात करें तो मुंबई और कोलकाता में भी यह इसी भाव पर बिक रही है. हालांकि, चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत ₹2,85,100 है, यानी चारों मेट्रो शहरों में सबसे महंगी चांदी चेन्नई में है.
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|मुंबई
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|कोलकाता
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|चेन्नई
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|पटना
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|लखनऊ
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|अयोध्या
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गाजियाबाद
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नोएडा
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गुरुग्राम
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|चंडीगढ़
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|जयपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|मेरठ
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|लुधियाना
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गुवाहाटी
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|जलगांव
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|इंदौर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|कानपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|अहमदाबाद
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|वडोदरा
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|सूरत
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|पुणे
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नागपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नासिक
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|बैंगलोर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|भुवनेश्वर
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|कटक
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|केरल
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|रायपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|हैदराबाद
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
पिछले दिन चांदी का क्या भाव था?
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, दिल्ली बुलियन मार्केट में सोमवार को आखिरी कारोबारी दिन चांदी का भाव 3,700 रुपये या 1.42 परसेंट बढ़कर 265,000 रुपये (सभी टैक्स मिलाकर) प्रति किलोग्राम हो गया. पिछले सेशन में चांदी 261,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी थोड़ी कम होकर $80.28 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी.