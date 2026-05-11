Silver Price Today: चांदी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन! बिना रेट जाने खरीदना पड़ सकता है भारी

Silver Price Today: चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है. 11 मई की सुबह चांदी की कीमत ₹274,900 प्रति किलोग्राम थी. एक हफ़्ते में चांदी की कीमतों में ₹10,000 की गिरावट आई है. इस साल जनवरी में भारत में चांदी की कीमत ₹4 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी $81.14 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों वजहों से प्रभावित होती हैं.
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, प्रति किलो)
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|मुंबई
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|कोलकाता
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|चेन्नई
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|पटना
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|लखनऊ
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|अयोध्या
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गाजियाबाद
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नोएडा
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गुरुग्राम
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|चंडीगढ़
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|जयपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|मेरठ
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|लुधियाना
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|गुवाहाटी
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|जलगांव
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|इंदौर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|कानपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|अहमदाबाद
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|वडोदरा
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|सूरत
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|पुणे
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नागपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|नासिक
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|बैंगलोर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|भुवनेश्वर
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|कटक
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|केरल
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
|रायपुर
|₹2,750
|₹27,500
|₹2,75,000
|हैदराबाद
|₹2,749
|₹27,490
|₹2,74,900
पिछले कारोबारी दिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों की मुनाफावसूली से भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों पर असर पड़ा. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, लगातार चार दिनों की तेजी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में चांदी की कीमतों में गिरावट आई. चांदी की कीमतें 200 रुपये घटकर 2,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं, जबकि गुरुवार को यह 2,61,500 रुपये प्रति किलोग्राम थीं. हालांकि, वैश्विक बाजार में हाजिर चांदी की कीमतें तीन प्रतिशत से अधिक बढ़कर 81.14 डॉलर प्रति औंस हो गईं. वायदा बाजार में भी चांदी की कीमतों में मजबूती आई.
पश्चिम एशिया संकट के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जुलाई डिलीवरी चांदी अनुबंध की कीमत शुक्रवार को 3,660 रुपये या 1.42 प्रतिशत बढ़कर 2,62,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेजी रही. न्यूयॉर्क में चांदी 2.72 प्रतिशत बढ़कर 80.59 डॉलर प्रति औंस हो गई.