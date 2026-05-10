आज चांदी का भाव 9 मई 2026: चांदी के दाम में कितना इजाफा? देखें अपने शहर का ताजा रेट

Silver Price Today: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, चार दिनों की बढ़त के बाद दिल्ली में चांदी की कीमतें थोड़ी गिरकर ₹261,300 प्रति kg पर आ गई हैं.

हालांकि, फ्यूचर मार्केट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं. चांदी की फ्यूचर कीमतें 1.34% या लगभग ₹3,459 बढ़कर ₹261,999 प्रति kg हो गईं, जबकि पिछली बार यह ₹258,540 प्रति kg पर बंद हुई थीं. इस साल 29 जनवरी को चांदी ₹420,048 प्रति kg के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी.

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद होने पर चांदी की कीमत ₹255,600 प्रति kg थी. चूंकि बुलियन मार्केट शनिवार और रविवार को बंद रहता है, इसलिए यह कीमत दोनों दिन लागू मानी जाएगी. वहीं, गुड रिटर्न्स के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी की कीमत बढ़कर 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव