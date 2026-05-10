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आज चांदी का भाव 9 मई 2026: चांदी के दाम में कितना इजाफा? देखें अपने शहर का ताजा रेट

Silver Price Today: फ्यूचर मार्केट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं. चांदी की फ्यूचर कीमतें 1.34% या लगभग ₹3,459 बढ़कर ₹261,999 प्रति kg हो गईं, जबकि पिछली बार यह ₹258,540 प्रति kg पर बंद हुई थीं. इस साल 29 जनवरी को चांदी ₹420,048 प्रति kg के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी.

By: Divyanshi Singh | Published: May 10, 2026 11:38:15 AM IST

चांदी के ताजा दाम
चांदी के ताजा दाम


Silver Price Today: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, चार दिनों की बढ़त के बाद दिल्ली में चांदी की कीमतें थोड़ी गिरकर ₹261,300 प्रति kg पर आ गई हैं.

हालांकि, फ्यूचर मार्केट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं. चांदी की फ्यूचर कीमतें 1.34% या लगभग ₹3,459 बढ़कर ₹261,999 प्रति kg हो गईं, जबकि पिछली बार यह ₹258,540 प्रति kg पर बंद हुई थीं. इस साल 29 जनवरी को चांदी ₹420,048 प्रति kg के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी.

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इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद होने पर चांदी की कीमत ₹255,600 प्रति kg थी. चूंकि बुलियन मार्केट शनिवार और रविवार को बंद रहता है, इसलिए यह कीमत दोनों दिन लागू मानी जाएगी. वहीं, गुड रिटर्न्स के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी की कीमत बढ़कर 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मुंबई ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कोलकाता ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चेन्नई ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
पटना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लखनऊ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अयोध्या ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गाजियाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नोएडा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुरुग्राम ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चंडीगढ़ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
जयपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मेरठ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लुधियाना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुवाहाटी ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
जलगांव ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
इंदौर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कानपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अहमदाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
वडोदरा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
सूरत ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
पुणे ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नागपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नासिक ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
बैंगलोर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
भुवनेश्वर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कटक ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
केरल ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
रायपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
हैदराबाद ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900

Tags: Silver Price Today
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