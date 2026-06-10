Home > व्यापार > आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Silver Price Today: आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,60,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट आई है.

By: Anshika thakur | Published: June 10, 2026 10:42:16 AM IST

Silver Price Today
Silver Price Today


Silver Price Today 10 June: इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशक अनिश्चितता की स्थिति में हैं. आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मे चांदी की कीमतों को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. 10 जून 2026 की सुबह बाजार में चांदी ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह $63.48 प्रति औंस पर पहुंच गई. आज MCX पर भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. कल चांदी की कीमत 2,60,000 प्रति किलोग्राम थी. आज भारत में चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले गिरावट आई है. 
 
मुंबई, राजस्थान, UP और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में चांदी ₹2,50,000 की दर पर बिक रही है. वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,60,000 है. यहां जानें कि आज आपके शहर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत क्या हैं.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
मुंबई में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
अहमदाबाद में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
चेन्नई में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
कोलकाता में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
हैदराबाद में आज चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
जयपुर में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
बेंगलुरु में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
सूरत में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
पुणे में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
लखनऊ में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
चंडीगढ़ में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
इंदौर में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
पटना में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.
 
नासिक में आज चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है.

Tags: Silver Pricesilver price delhiSilver Price TodaySilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

June 10, 2026

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

लिस्ट ए में ‘सेंचुरी किंग’ कौन? देखें टॉप भारतीयों की...

June 10, 2026
आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
आज चांदी का भाव 10 June 2026: चांदी के दामों में बड़ा उलटफेर! आज का ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान