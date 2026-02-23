Home > व्यापार > Silver Price Today: चांदी की रफ्तार बेकाबू! अचानक बढ़ी कीमत, आखिर क्यों आसमान छू रहे सिल्वर के दाम

Silver Price Today | Aaj ka Chandi Ka Dam | Silver Rate Today: चांदी के दाम में तेजी से बढ़ोतरी और गिरावट ने लोगों को हैरान कर दिया है. सोमवार, 23 फरवरी को चांदी की कीमत में अचानक ₹13,000 प्रति kg से ज़्यादा की तेज़ी आई. सोने की कीमतों में भी ₹2,787 प्रति 10 ग्राम की तेज़ी आई.

By: Heena Khan | Last Updated: February 23, 2026 11:36:15 AM IST

Gold-Silver Price Forecast
Gold-Silver Price Forecast


Silver Price Today | Aaj ka Chandi Ka Dam | Silver Rate Today: चांदी के दाम में तेजी से बढ़ोतरी और गिरावट ने लोगों को हैरान कर दिया है. सोमवार, 23 फरवरी को चांदी की कीमत में अचानक ₹13,000 प्रति kg से ज़्यादा की तेज़ी आई. सोने की कीमतों में भी ₹2,787 प्रति 10 ग्राम की तेज़ी आई. MCX पर चांदी ₹2,66,536 प्रति kg और सोना ₹1,59,663 प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया. वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक तेज़ी के पीछे के क्या कारण है, और कीमतों की आगे की दिशा पर भी चर्चा हो रही है.

जानें आज का दाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार, 23 फरवरी को चांदी में अचानक ₹13,000 प्रति kg से ज़्यादा की तेज़ी आई है. सोने में भी तेज़ी देखी गई. सोने में अभी ₹2,787 प्रति 10 ग्राम की तेज़ी दर्ज की गई है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अचानक तेज़ी क्यों? लेकिन पहले, आइए जानते हैं कि देश भर में चांदी की मौजूदा कीमत क्या है. जानकारी के मुताबिक, MCX पर 1 kg चांदी की कीमत ₹266,536 है, जो ₹13,592 प्रति kg की बढ़त है. चांदी अब तक ₹263,061 प्रति kg के सबसे कम और ₹268,875 प्रति kg के सबसे ज़्यादा स्तर पर पहुंच चुकी है.

क्यों हो रही इतनी बढ़ोतरी 

हाल के दिनों में चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके पीछे कई बड़े कारण हैं. सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में चांदी की ओर रुख कर रहे हैं. इसके अलावा, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी इंडस्ट्री में चांदी की बढ़ती मांग भी कीमतों को ऊपर ले जा रही है. भारत में शादी-विवाह और त्योहारों का सीजन आने से घरेलू मांग बढ़ जाती है, जिससे बाजार में दाम और तेज हो जाते हैं. वहीं, महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भी कीमती धातुओं पर पड़ता है. इन सभी कारणों के चलते चांदी के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और आगे भी इनमें उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

