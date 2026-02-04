Silver Rate Today: चांदी का विस्फोट! 5% से ज्यादा उछाल, मुंबई से लेकर दिल्ली तक बढ़े दाम

Silver Price Today: 4 फरवरी 2026 को, 1 ग्राम चांदी की कीमत ₹282 थी, और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹28,153 थी, जो पिछली क्लोजिंग की तुलना में 5.28% की बढ़ोतरी दिखाती है. वहीं, 10 ग्राम चांदी का रेट ₹2,815 है. भारत में चांदी की कीमतें मुख्य रूप से इंटरनेशनल स्पॉट चांदी के रेट, अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती हैं.

आज चांदी की कीमत क्यों बढ़ रही है?

मेटल मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव कम होने से MCX सिल्वर फ्यूचर्स में तेज़ी आई. यह तेज़ी जनवरी के आखिरी कुछ दिनों में हुई भारी बिकवाली के बाद आई है, जिसमें सिर्फ़ दो दिनों में चांदी की कीमत का लगभग 40% हिस्सा खत्म हो गया था. इस बात के संकेत मिले कि ज़बरदस्ती की बिकवाली काफी हद तक खत्म हो गई है, जिससे खरीदारों को कम कीमतों पर फिर से खरीदारी करने का हौसला मिला. भू-राजनीतिक तनाव ने भी सपोर्ट दिया, जब अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जिससे आने वाली न्यूक्लियर बातचीत के बावजूद सेफ-हेवन डिमांड बढ़ी. केडिया एडवाइजरी के फाउंडर अजय केडिया ने कहा कि लगातार सप्लाई में कमी और स्थिर इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे बुनियादी कारक कीमतों को सपोर्ट देते रहे, भले ही जनवरी की रैली से जुड़ी सट्टेबाजी की तेज़ी भावना में अचानक बदलाव के बाद खत्म हो गई.

चांदी के निवेशकों के लिए आउटलुक

हालांकि, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में कमोडिटी रिसर्च के हेड हरीश वी ने कहा कि सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए ड्राइवर बरकरार हैं, जिससे पता चलता है कि करेक्शन ज़्यादातर शॉर्ट-टर्म कारणों से था, न कि लॉन्ग-टर्म फंडामेंटल्स में बदलाव के कारण. उन्होंने कहा, “कीमतें अब हल्की रिकवरी की कोशिश कर रही हैं क्योंकि बाज़ार मार्जिन बढ़ोतरी, मज़बूत अमेरिकी डॉलर और फेड चेयरमैन नॉमिनेशन से जुड़े रीपोजिशनिंग के असर को पचा रहे हैं.” आगे चलकर, उतार-चढ़ाव वाला कारोबार होने की संभावना है. एक स्थायी रिकवरी धीरे-धीरे हो सकती है, लेकिन आगे लिक्विडेशन का जोखिम तभी फिर से उभरेगा जब कीमतें पिछले हफ़्ते के निचले स्तरों को तोड़ेंगी, जो अभी मुख्य सपोर्ट लेवल के रूप में काम कर रहे हैं.