Silver Price Today 9 September 2026: बुधवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 9th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे के ठिकानों पर हमला भी बोला है. इसका असर भी सोना और चांदी के दामों पर नजर आ रहा है. वैश्विक अस्थिरता के दौर चांदी के दामों में फिर गिरावट देखने को मिल रही है. 9 बजे के बाद सर्राफा बाजार के खुलने के बाद चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 66.41 डॉलर प्रति औंस है, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. इसी तरह बाजार ओपन होने से पहले तक अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी बढ़कर 2,41,100 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर है. जबकि उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,39,425 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,39,130 रुपये किलोग्राम पर है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|250000
|मुंबई
|250000
|कोलकाता
|250000
|चेन्नई
|255000
|पटना
|250000
|लखनऊ
|250000
|मेरठ
|250000
|अयोध्या
|250000
|कानपुर
|250000
|अलीगढ़
|250000
|मुरादाबाद
|250000
|मिर्जापुर
|250000
|झांसी
|250000
|मथुरा
|250000
|आगरा
|250000
|गोरखपुर
|250000
|बरेली
|250000
|वाराणसी
|250000
|गाजियाबाद
|250000
|नोएडा
|250000
|गुरुग्राम
|250000
|अमृतसर
|250000
|मोहाली
|250000
|जयपुर
|250000
|लुधियाना
|250000
|गुवाहाटी
|250000
|जलगांव
|250000
|भोपाल
|250000
|इंदौर
|250000
|अहमदाबाद
|250000
|सूरत
|250000
|वडोदरा
|250000
|पुणे
|250000
|नागपुर
|250000
|चंडीगढ़
|250000
|नासिक
|250000
|बैंगलोर
|250000
|भुवनेश्वर
|255000
|कटक
|255000
|केरल
|255000
|अमरावती
|250000
|विशाखापत्तनम
|255000
|मैसूर
|250000
|विजयवाड़ा
|255000
|कोयंबटूर
|255000
|मंगलौर
|250000
|मदुरै
|255000
|रायपुर
|250000
|बेलगाम
|250000
|राजमुंदरी
|255000
|हैदराबाद
|255000
|दावनगेरे
|250000
|बेल्लारी
|250000
|सलेम
|255000
|वेल्लोर
|255000
|अमरावती
|255000
|गुंटूर
|255000
|नेल्लोर
|255000
|काकीनाडा
|255000
|तिरुपति
|255000
|कडपा
|255000
|अनंतपुर
|255000
|वारंगल
|255000
|निजामाबाद
|255000
|खम्मम
|255000
|बेरहामपुर
|255000
|राउरकेला
|255000
|राजकोट
|250000
|वसई-विरार
|250000
|औरंगाबाद
|250000
|सोलापुर
|250000
|भिवंडी
|250000
|कोल्हापुर
|250000
|लातूर
|250000
|तिरुपुर
|255000
|तिरुनेलवेली
|255000
|त्रिची
|255000
|संबलपुर
|255000
|इरोड
|255000
|कोच्चि
|255000
|थाइन
|250000
|नागरकोइल
|255000
|तिरुवनंतपुरम
|255000
|तंजावुर
|255000
|गोवा
|250000
|करूर
|255000
|कुंभकोणम
|255000
|नमक्कल
|55000
|धर्मपुरी
|255000
|डिंडीगुल
|255000
|तूतीकोरिन
|255000
|कुड्डालोर
|255000
|कांचीपुरम
|255000
|कृष्णागिरी
|255000
|विल्लुपुरम
|255000
|कोविलपट्टी
|255000
|तिरुवन्नामलाई
|255000
|होसुर
|255000
|कराइकुडी
|255000
|पुदुक्कोट्टई
|255000
|रामनाथपुरम
|255000
|अम्बुर
|255000
|कन्याकुमारी
|255000
|नागपट्टिनम
|255000
|विरुधुनगर
|255000
|कल्लाकुरिची
|255000
|पोलाची
|255000
|अर्काट
|255000
|पलानी
|255000
|अरियालूर
|255000
|परमाकुदी
|255000
|पेरम्बलूर
|255000
|जयनकोंडम
|255000
|कोडईकनाल
|255000
|ऊटी
|255000
|रामेश्वरम
|255000
|शिवगंगा
|255000
|तिरुवरुर
|255000
|त्रिशूर
|255000
|पांडिचेरी
|255000
|चित्रदुर्ग
|250000
|गडग
|250000
|बागलकोट
|250000
|मंड्या
|250000
|भद्रावती
|250000
|कोलार
|250000
|तुमकुर
|250000
|कोल्लम
|255000
|अलाप्पुझा
|255000
|कोट्टायम
|255000
|पलक्कड़
|255000
|मलप्पुरम
|255000
|कोझिकोड
|255000
|कन्नूर
|255000