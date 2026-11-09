Silver Price Today 9 November 2026: दीवाली के बाद घटे या फिर बढ़े चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 9 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतें (Silver Rate Today) भी लगातार गिर रही हैं. शनिवार के अलावा रविवार को भी देश का सर्राफा बाजार बंद रहे. ऐसे में चांदी के दाम शुक्रवार के ही लागू रहे. फिलहाल अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत टूटकर 1,92,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर है. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत घटकर 2,05,000 रुपये किलो हो गया. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,85,630 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 51.97 डॉलर प्रति औंस है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.1% बढ़कर यानी 190 रुपये तेजी के साथ 1,84,977 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,84,787 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
यहां नोट करें देश के शहरों में क्या हैं आज चांदी के दाम
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,05,000
|मुंबई
|2,05,000
|कोलकाता
|2,05,000
|चेन्नई
|2,05,000
|पटना
|2,05,000
|लखनऊ
|2,05,000
|मेरठ
|2,05,000
|अयोध्या
|2,05,000
|कानपुर
|2,05,000
|अलीगढ़
|2,05,000
|मुरादाबाद
|2,05,000
|मिर्जापुर
|2,05,000
|झांसी
|2,05,000
|मथुरा
|2,05,000
|गोरखपुर
|2,05,000
|बरेली
|2,05,000
|वाराणसी
|2,05,000
|आगरा
|2,05,000
|गाजियाबाद
|2,05,000
|नोएडा
|2,05,000
|गुरुग्राम
|2,05,000
|चंडीगढ़
|2,05,000
|जयपुर
|2,05,000
|लुधियाना
|2,05,000
|गुवाहाटी
|2,05,000
|जलगांव
|2,05,000
|इंदौर
|2,05,000
|भोपाल
|2,05,000
|अहमदाबाद
|2,05,000
|वडोदरा
|2,05,000
|सूरत
|2,05,000
|पुणे
|2,05,000
|नागपुर
|2,05,000
|नासिक
|2,05,000
|बैंगलोर
|2,05,000
|भुवनेश्वर
|2,05,000
|अमरावती
|2,05,000
|विशाखापत्तनम
|2,05,000
|मैसूर
|2,05,000
|विजयवाड़ा
|2,05,000
|कोयंबटूर
|2,05,000
|मंगलौर
|2,05,000
|मदुरै
|2,05,000
|रायपुर
|2,05,000
|बेलगाम
|2,05,000
|राजमुंदरी
|2,05,000
|हैदराबाद
|2,05,000
|कटक
|2,05,000
|दावनगेरे
|2,05,000
|बेल्लारी
|2,05,000
|सलेम
|2,05,000
|वेल्लोर
|2,05,000
|गुंटूर
|2,05,000
|नेल्लोर
|2,05,000
|काकीनाडा
|2,05,000
|तिरुपति
|2,05,000
|कडपा
|2,05,000
|अनंतपुर
|2,05,000
|वारंगल
|2,05,000
|निजामाबाद
|2,05,000
|खम्मम
|2,05,000
|बेरहामपुर
|2,05,000
|राउरकेला
|2,05,000
|राजकोट
|2,05,000
|वसई-विरार
|2,05,000
|औरंगाबाद
|2,05,000
|सोलापुर
|2,05,000
|भिवंडी
|2,05,000
|कोल्हापुर
|2,05,000
|लातूर
|2,05,000
|तिरुपुर
|2,05,000
|तिरुनेलवेली
|2,05,000
|त्रिची
|2,05,000
|संबलपुर
|2,05,000
|इरोड
|2,05,000
|कोच्चि
|2,05,000
|थाइन
|2,05,000
|अमृतसर
|2,05,000
|नागरकोइल
|2,05,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,05,000
|तंजावुर
|2,05,000
|गोवा
|2,05,000
|करूर
|2,05,000
|कुंभकोणम
|2,05,000
|नमक्कल
|2,05,000
|धर्मपुरी
|2,05,000
|डिंडीगुल
|2,05,000
|तूतीकोरिन
|2,05,000
|कुड्डालोर
|2,05,000
|कांचीपुरम
|2,05,000
|कृष्णागिरी
|2,05,000
|विल्लुपुरम
|2,05,000
|कोविलपट्टी
|2,05,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,05,000
|होसुर
|2,05,000
|कराइकुडी
|2,05,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,05,000
|रामनाथपुरम
|2,05,000
|अम्बुर
|2,05,000
|कन्याकुमारी
|2,05,000
|नागपट्टिनम
|2,05,000
|विरुधुनगर
|2,05,000
|कल्लाकुरिची
|2,05,000
|पोलाची
|2,05,000
|अर्काट
|2,05,000
|पलानी
|2,05,000
|अरियालूर
|2,05,000
|मोहाली
|2,05,000
|परमाकुदी
|2,05,000
|पेरम्बलूर
|2,05,000
|जयनकोंडम
|2,05,000
|कोडईकनाल
|2,05,000
|ऊटी
|2,05,000
|रामेश्वरम
|2,05,000
|शिवगंगा
|2,05,000
|तिरुवरुर
|2,05,000
|त्रिशूर
|2,05,000
|पांडिचेरी
|2,05,000
|चित्रदुर्ग
|2,05,000
|गडग
|2,05,000
|बागलकोट
|2,05,000
|मंड्या
|2,05,000
|भद्रावती
|2,05,000
|कोलार
|2,05,000
|तुमकुर
|2,05,000
|कोल्लम
|2,05,000
|अलाप्पुझा
|2,05,000
|कोट्टायम
|2,05,000
|पलक्कड़
|2,05,000
|मलप्पुरम
|2,05,000