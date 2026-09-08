Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 8th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: मंगलवार (08 सितंबर, 2026) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.01% गिरकर यानी 20 गिरावट के साथ 2,38,996 रुपये प्रति किलोग्राम है, वहीं सोमवार को यानी कारोबारी सत्र के दिन चांदी 2,39,016 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 67.08 डॉलर प्रति औंस हो गई. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,38,680 रुपये किलो हो गई है वहीं दिल्ली के सर्राफा बाजार में 2,40,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|250000 रुपये
|मुंबई
|250000 रुपये
|कोलकाता
|250000 रुपये
|चेन्नई
|255000 रुपये
|पटना
|250000 रुपये
|लखनऊ
|250000 रुपये
|मेरठ
|250000 रुपये
|अयोध्या
|250000 रुपये
|कानपुर
|250000 रुपये
|अलीगढ़
|250000 रुपये
|मुरादाबाद
|250000 रुपये
|मिर्जापुर
|250000 रुपये
|झांसी
|250000 रुपये
|मथुरा
|250000 रुपये
|आगरा
|250000 रुपये
|गोरखपुर
|250000 रुपये
|बरेली
|250000 रुपये
|वाराणसी
|250000 रुपये
|गाजियाबाद
|250000 रुपये
|नोएडा
|250000 रुपये
|गुरुग्राम
|250000 रुपये
|अमृतसर
|250000 रुपये
|मोहाली
|250000 रुपये
|जयपुर
|250000 रुपये
|लुधियाना
|250000 रुपये
|गुवाहाटी
|250000 रुपये
|जलगांव
|250000 रुपये
|भोपाल
|250000 रुपये
|इंदौर
|250000 रुपये
|अहमदाबाद
|250000 रुपये
|सूरत
|250000 रुपये
|वडोदरा
|250000 रुपये
|पुणे
|250000 रुपये
|नागपुर
|250000 रुपये
|चंडीगढ़
|250000 रुपये
|नासिक
|250000 रुपये
|बैंगलोर
|250000 रुपये
|भुवनेश्वर
|255000 रुपये
|कटक
|255000 रुपये
|केरल
|255000 रुपये
|अमरावती
|250000 रुपये
|विशाखापत्तनम
|255000 रुपये
|मैसूर
|250000 रुपये
|विजयवाड़ा
|255000 रुपये
|कोयंबटूर
|255000 रुपये
|मंगलौर
|250000 रुपये
|मदुरै
|255000 रुपये
|रायपुर
|250000 रुपये
|बेलगाम
|250000 रुपये
|राजमुंदरी
|255000 रुपये
|हैदराबाद
|255000 रुपये
|दावनगेरे
|250000 रुपये
|बेल्लारी
|250000 रुपये
|सलेम
|255000 रुपये
|वेल्लोर
|255000 रुपये
|अमरावती
|255000 रुपये
|गुंटूर
|255000 रुपये
|नेल्लोर
|255000 रुपये
|काकीनाडा
|255000 रुपये
|तिरुपति
|255000 रुपये
|कडपा
|255000 रुपये
|अनंतपुर
|255000 रुपये
|वारंगल
|255000 रुपये
|निजामाबाद
|255000 रुपये
|खम्मम
|255000 रुपये
|बेरहामपुर
|255000 रुपये
|राउरकेला
|255000 रुपये
|राजकोट
|250000 रुपये
|वसई-विरार
|250000 रुपये
|औरंगाबाद
|250000 रुपये
|सोलापुर
|250000 रुपये
|भिवंडी
|250000 रुपये
|कोल्हापुर
|250000 रुपये
|लातूर
|250000 रुपये
|तिरुपुर
|255000 रुपये
|तिरुनेलवेली
|255000 रुपये
|त्रिची
|255000 रुपये
|संबलपुर
|255000 रुपये
|इरोड
|255000 रुपये
|कोच्चि
|255000 रुपये
|थाइन
|250000 रुपये
|नागरकोइल
|55000 रुपये
|तिरुवनंतपुरम
|255000 रुपये
|तंजावुर
|255000 रुपये
|गोवा
|50000 रुपये
|करूर
|255000 रुपये
|कुंभकोणम
|255000 रुपये
|नमक्कल
|255000 रुपये
|धर्मपुरी
|255000 रुपये
|डिंडीगुल
|55000 रुपये
|तूतीकोरिन
|255000 रुपये
|कुड्डालोर
|255000 रुपये
|कांचीपुरम
|255000 रुपये
|कृष्णागिरी
|255000 रुपये
|विल्लुपुरम
|255000 रुपये
|कोविलपट्टी
|255000 रुपये
|तिरुवन्नामलाई
|255000 रुपये
|होसुर
|255000 रुपये
|कराइकुडी
|255000 रुपये
|पुदुक्कोट्टई
|255000 रुपये
|रामनाथपुरम
|255000 रुपये
|अम्बुर
|255000 रुपये
|कन्याकुमारी
|255000 रुपये
|नागपट्टिनम
|255000 रुपये
|विरुधुनगर
|255000 रुपये
|कल्लाकुरिची
|255000 रुपये
|पोलाची
|255000 रुपये
|अर्काट
|255000 रुपये
|पलानी
|255000 रुपये
|अरियालूर
|255000 रुपये
|परमाकुदी
|255000 रुपये
|पेरम्बलूर
|255000 रुपये
|जयनकोंडम
|255000 रुपये
|कोडईकनाल
|255000 रुपये
|ऊटी
|255000 रुपये
|रामेश्वरम
|255000 रुपये
|शिवगंगा
|255000 रुपये
|तिरुवरुर
|255000 रुपये
|त्रिशूर
|255000 रुपये
|पांडिचेरी
|255000 रुपये
|चित्रदुर्ग
|250000 रुपये
|गडग
|250000 रुपये
|बागलकोट
|250000 रुपये
|मंड्या
|250000 रुपये
|भद्रावती
|250000 रुपये
|कोलार
|250000 रुपये
|तुमकुर
|250000 रुपये
|कोल्लम
|255000 रुपये
|अलाप्पुझा
|255000 रुपये
|कोट्टायम
|255000 रुपये
|पलक्कड़
|₹255000 रुपये
|मलप्पुरम
|255000 रुपये
|कोझिकोड
|255000 रुपये
|कन्नूर
|55000 रुपये