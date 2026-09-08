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Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 8th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Last Updated: September 8, 2026 9:02:59 AM IST

Silver Price Today 8 September 2026
Silver Price Today 8 September 2026


Silver Price Today 8th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: मंगलवार (08 सितंबर, 2026) बाजार ओपन होने से पहले तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.01% गिरकर यानी 20 गिरावट के साथ 2,38,996 रुपये प्रति किलोग्राम है, वहीं  सोमवार को यानी कारोबारी सत्र के दिन चांदी 2,39,016 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 67.08 डॉलर प्रति औंस हो गई. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,38,680 रुपये किलो हो गई है वहीं  दिल्ली के सर्राफा बाजार में 2,40,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) है.   गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  250000 रुपये
मुंबई  250000 रुपये
कोलकाता  250000 रुपये
चेन्नई  255000 रुपये
पटना  250000 रुपये
लखनऊ  250000 रुपये
मेरठ  250000 रुपये
अयोध्या  250000 रुपये
कानपुर  250000 रुपये
अलीगढ़  250000 रुपये
मुरादाबाद  250000 रुपये
मिर्जापुर  250000 रुपये
झांसी  250000 रुपये
मथुरा  250000 रुपये
आगरा  250000 रुपये
गोरखपुर  250000 रुपये
बरेली  250000 रुपये
वाराणसी  250000 रुपये
गाजियाबाद  250000 रुपये
नोएडा  250000 रुपये
गुरुग्राम  250000 रुपये
अमृतसर  250000 रुपये
मोहाली  250000 रुपये
जयपुर  250000 रुपये
लुधियाना  250000 रुपये
गुवाहाटी  250000 रुपये
जलगांव  250000 रुपये
भोपाल  250000 रुपये
इंदौर  250000 रुपये
अहमदाबाद  250000 रुपये
सूरत  250000 रुपये
वडोदरा  250000 रुपये
पुणे  250000 रुपये
नागपुर  250000 रुपये
चंडीगढ़  250000 रुपये
नासिक  250000 रुपये
बैंगलोर  250000 रुपये
भुवनेश्वर  255000 रुपये
कटक  255000 रुपये
केरल 255000 रुपये
अमरावती 250000 रुपये
विशाखापत्तनम 255000 रुपये
मैसूर 250000 रुपये
विजयवाड़ा 255000 रुपये
कोयंबटूर 255000 रुपये 
मंगलौर 250000 रुपये
मदुरै 255000 रुपये
रायपुर 250000 रुपये
बेलगाम 250000 रुपये
राजमुंदरी 255000 रुपये
हैदराबाद 255000 रुपये
दावनगेरे 250000 रुपये
बेल्लारी 250000 रुपये
सलेम 255000 रुपये
वेल्लोर 255000 रुपये
अमरावती 255000 रुपये
गुंटूर 255000 रुपये
नेल्लोर 255000 रुपये
काकीनाडा 255000 रुपये
तिरुपति 255000 रुपये
कडपा 255000 रुपये
अनंतपुर 255000 रुपये
वारंगल 255000 रुपये
निजामाबाद 255000 रुपये
खम्मम 255000 रुपये
बेरहामपुर 255000 रुपये
राउरकेला 255000 रुपये
राजकोट 250000 रुपये
वसई-विरार 250000 रुपये
औरंगाबाद 250000 रुपये
सोलापुर 250000 रुपये
भिवंडी 250000 रुपये
कोल्हापुर 250000 रुपये
लातूर 250000 रुपये
तिरुपुर 255000 रुपये
तिरुनेलवेली 255000 रुपये
त्रिची 255000 रुपये
संबलपुर 255000 रुपये
इरोड 255000 रुपये
कोच्चि 255000 रुपये
थाइन 250000 रुपये
नागरकोइल 55000 रुपये
तिरुवनंतपुरम 255000 रुपये
तंजावुर 255000 रुपये
गोवा 50000 रुपये
करूर 255000 रुपये
कुंभकोणम 255000 रुपये
नमक्कल 255000 रुपये
धर्मपुरी 255000 रुपये
डिंडीगुल 55000 रुपये
तूतीकोरिन 255000 रुपये
कुड्डालोर 255000 रुपये
कांचीपुरम 255000 रुपये
कृष्णागिरी 255000 रुपये
विल्लुपुरम 255000 रुपये
कोविलपट्टी 255000 रुपये
तिरुवन्नामलाई 255000 रुपये
होसुर 255000 रुपये
कराइकुडी 255000 रुपये
पुदुक्कोट्टई 255000 रुपये
रामनाथपुरम 255000 रुपये
अम्बुर 255000 रुपये
कन्याकुमारी 255000 रुपये
नागपट्टिनम 255000 रुपये
विरुधुनगर 255000 रुपये
कल्लाकुरिची 255000 रुपये
पोलाची 255000 रुपये
अर्काट 255000 रुपये
पलानी 255000 रुपये
अरियालूर 255000 रुपये
परमाकुदी 255000  रुपये
पेरम्बलूर 255000 रुपये
जयनकोंडम 255000 रुपये
कोडईकनाल 255000 रुपये
ऊटी 255000 रुपये
रामेश्वरम 255000 रुपये
शिवगंगा 255000 रुपये
तिरुवरुर 255000 रुपये
त्रिशूर 255000 रुपये
पांडिचेरी 255000 रुपये
चित्रदुर्ग 250000 रुपये
गडग 250000 रुपये
बागलकोट 250000 रुपये
मंड्या 250000 रुपये
भद्रावती 250000 रुपये
कोलार 250000  रुपये
तुमकुर 250000 रुपये
कोल्लम 255000 रुपये
अलाप्पुझा 255000 रुपये
कोट्टायम 255000 रुपये
पलक्कड़ ₹255000 रुपये
मलप्पुरम 255000 रुपये
कोझिकोड 255000 रुपये
कन्नूर 55000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 8 September 2026: मंगलवार को क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स