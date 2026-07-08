Silver Price Today 8 July 2026 : चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, ग्राहकों की हुई बल्ले-बल्ले! चेक करें नए रेट

Silver Price Today 8 July 2026 | Aaj Chandi Ka Daam: चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट आई है. एक दिन तक भाव स्थिर रहने के बाद आज चांदी ₹100 प्रति किलो सस्ती हो गई. इससे पहले 6 जुलाई को भी चांदी की कीमत में ₹5,000 प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. आज दिल्ली में एक किलो चांदी ₹2,44,800 में बिक रही है. वहीं मुंबई और कोलकाता में इसका भाव ₹2,44,900 प्रति किलो है. चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत ₹2,49,900 है, जो चारों बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है.

क्यों गिर रहे चांदी के दाम? (Silver Price Today)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट और डॉलर के मजबूत होने का असर अब भारत के सर्राफा बाजार में भी दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी के भाव लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं. बाजार के जानकारों का कहना है कि कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारों के लिए अच्छा मौका हो सकती है. जो लोग शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं या सोने में निवेश करना चाहते हैं, वे इस समय खरीदारी पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, आगे की कीमतें वैश्विक बाजार और आर्थिक हालात पर निर्भर करेंगी, इसलिए बाजार पर नजर बनाए रखना जरूरी है.

आपके शहर में चांदी के दाम (Silver Price Today 7 July 2026)