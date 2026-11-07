Home > व्यापार > Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 7 November 2026 In Hindi: शनिवार (07 नवंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: November 7, 2026 6:20:03 AM IST

Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्सSilver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्सSilver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स


Silver Price Today 7 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today:  सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है. शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को धनतेरस के दिन कीमतों में भी गिरावट हुई. फिलहाल अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,000 रुपये टूटकर 1,92,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रही. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,05,000 रुपये किलो हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.18 प्रतिशत गिर कर यानी 2203 रुपये गिरावट के साथ 1,84,937 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,87,140 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,85,680 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 51.95 डॉलर प्रति औंस हो गई. 

Tags: home-hero-pos-5Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 7 November 2026: धनतेरस के अगले दिन क्या फिर घट गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स