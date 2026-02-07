Home > व्यापार > Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम

Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम

Silver Rate: शुक्रवार को कारोबार में चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मज़बूत अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के बीच निवेशकों ने प्रॉफिट-बुकिंग बढ़ा दी.

By: Heena Khan | Published: February 7, 2026 11:42:57 AM IST

आज सिल्वर में आई प्रति किलो की गिरावट
आज सिल्वर में आई प्रति किलो की गिरावट


Silver Rate: शुक्रवार को कारोबार में चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मज़बूत अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के बीच निवेशकों ने प्रॉफिट-बुकिंग बढ़ा दी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, मार्च डिलीवरी के लिए चांदी वायदा 6,160 लॉट के कारोबार में 8,198 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गया. इंट्राडे कारोबार के दौरान, सफेद धातु 14,628 रुपये, या 6 प्रतिशत गिरकर 2,29,187 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई.

You Might Be Interested In

जानें आज का दाम 

गुरुवार को, चांदी 25,035 रुपये, या 9.3 प्रतिशत गिरकर 2,43,815 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. ऑगमोंट की रिसर्च हेड, रेनिशा चैनानी ने कहा, शुक्रवार को चांदी की कीमतें फिर से गिर गईं, जिससे दो दिन की छोटी रिकवरी खत्म हो गई क्योंकि रिकवरी टिक नहीं पाई. कीमती धातुओं में बढ़ती अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर डीलेवरेजिंग हुई, और चांदी का प्रदर्शन खराब रहा क्योंकि गिरावट पर खरीदारी की उम्मीदें जल्दी खत्म हो गईं.”

Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें

You Might Be Interested In

क्यों आ रही चांदी की कीमतों में गिरावट 

चॉइस वेल्थ के रिसर्च और प्रोडक्ट हेड, अक्षत गर्ग ने कहा, “चांदी की कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से इसलिए आई है क्योंकि यह कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी. पिछले एक साल में, कीमतें तेज़ी से बढ़ी थीं और बहुत सारी आशावादी पोजीशन पहले ही बन चुकी थीं. “जब बाजार इस तरह से खिंचे होते हैं, तो ग्लोबल संकेतों में छोटे बदलाव भी करेक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं. थोड़ा मज़बूत डॉलर और ग्लोबल जोखिम लेने की भूख में कुछ कमी निवेशकों को अस्थिर एसेट्स में अपना एक्सपोजर कम करने के लिए प्रेरित कर रही है,” गर्ग ने आगे कहा.

India US Trade Deal: आखिर किन शर्तों पर माने ट्रंप? राष्ट्रपति के साइन से खत्म हुआ 25% टैरिफ, जानें डील की डिटेल्स

You Might Be Interested In
Tags: Business Newsgold silverSilver Pricesilver rate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026
Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम
Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम
Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम
Silver Price Today: चांदी हुई स्लिप! दूसरे दिन भी जारी गिरावट, यहां जानें आज का दाम