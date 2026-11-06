Silver Price Today 6 November 2026: धनतेरस पर क्या बढ़ गए चांदी के दाम? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 6 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. धनतेरस पर यानी शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को फिर कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इससे पहले गुरुवार को भी चांदी के दामों में इजाफा देखने को मिला. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 52.93 डॉलर प्रति औंस है जबकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार धनतेरस से पहले गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेजी जारी रही. इसका भाव 1,500 रुपये बढ़कर 1,94,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव रात तक 0.34% बढ़कर यानी 637 रुपये बढ़त के साथ 1,88,372 रुपये किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,87,735 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,89,020 रुपये किलो हो गई. पिछले साल 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर चांदी का भाव 1.70 लाख रुपये प्रति किलो था. उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 10,000 रुपये बढ़कर 2,10,000 रुपये किलो हो गया.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,10,000
|मुंबई
|2,10,000
|कोलकाता
|2,10,000
|चेन्नई
|2,10,000
|पटना
|2,10,000
|लखनऊ
|2,10,000
|मेरठ
|2,10,000
|अयोध्या
|2,10,000
|कानपुर
|2,10,000
|अलीगढ़
|2,10,000
|मुरादाबाद
|2,10,000
|मिर्जापुर
|2,10,000
|झांसी
|2,10,000
|मथुरा
|2,10,000
|गोरखपुर
|2,10,000
|बरेली
|2,10,000
|वाराणसी
|2,10,000
|आगरा
|2,10,000
|गाजियाबाद
|2,10,000
|नोएडा
|2,10,000
|गुरुग्राम
|2,10,000
|चंडीगढ़
|2,10,000
|जयपुर
|2,10,000
|लुधियाना
|2100000
|गुवाहाटी
|2100000
|जलगांव
|2100000
|भोपाल
|2,10,000
|इंदौर
|2,10,000
|अहमदाबाद
|2,10,000
|वडोदरा
|2,10,000
|सूरत
|2,10,000
|पुणे
|2,10,000
|नागपुर
|2,10,000
|नासिक
|2,10,000
|बैंगलोर
|2,10,000
|भुवनेश्वर
|2,10,000
|अमरावती
|2,10,000
|विशाखापत्तनम
|2,10,000
|मैसूर
|2,10,000
|विजयवाड़ा
|2,10,000
|कोयंबटूर
|2,10,000
|मंगलौर
|2,10,000
|मदुरै
|2,10,000
|रायपुर
|2,10,000
|बेलगाम
|2,10,000
|राजमुंदरी
|2,10,000
|हैदराबाद
|2,10,000
|कटक
|2,10,000
|दावनगेरे
|2,10,000
|बेल्लारी
|2,10,000
|सलेम
|2,10,000
|वेल्लोर
|2,10,000
|अमरावती
|2,10,000
|गुंटूर
|2,10,000
|नेल्लोर
|2,10,000
|काकीनाडा
|2,10,000
|तिरुपति
|2,10,000
|कडपा
|2,10,000
|अनंतपुर
|2,10,000
|वारंगल
|2,10,000
|निजामाबाद
|2,10,000
|खम्मम
|2,10,000
|बेरहामपुर
|2,10,000
|राउरकेला
|2,10,000
|राजकोट
|2,10,000
|वसई-विरार
|2,10,000
|औरंगाबाद
|2,10,000
|सोलापुर
|2,10,000
|भिवंडी
|2,10,000
|कोल्हापुर
|2,10,000
|लातूर
|2,10,000
|तिरुपुर
|2,10,000
|तिरुनेलवेली
|2,10,000
|त्रिची
|2,10,000
|संबलपुर
|2,10,000
|इरोड
|2,10,000
|कोच्चि
|2,10,000
|थाइन
|2,10,000
|अमृतसर
|2,10,000
|नागरकोइल
|2,10,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,10,000
|तंजावुर
|2,10,000
|गोवा
|2,10,000
|करूर
|2,10,000
|कुंभकोणम
|2,10,000
|नमक्कल
|2,10,000
|धर्मपुरी
|2,10,000
|डिंडीगुल
|2,10,000
|तूतीकोरिन
|2,10,000
|कुड्डालोर
|2,10,000
|कांचीपुरम
|2,10,000
|कृष्णागिरी
|2,10,000
|विल्लुपुरम
|2,10,000
|कोविलपट्टी
|2,10,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,10,000
|होसुर
|2,10,000
|कराइकुडी
|2,10,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,10,000
|रामनाथपुरम
|2,10,000
|अम्बुर
|2,10,000
|कन्याकुमारी
|2,10,000
|नागपट्टिनम
|2,10,000
|विरुधुनगर
|2,10,000
|कल्लाकुरिची
|2,10,000
|पोलाची
|2,10,000
|अर्काट
|2,10,000
|पलानी
|2,10,000
|अरियालूर
|2,10,000
|मोहाली
|2,10,000
|परमाकुदी
|2,10,000
|पेरम्बलूर
|2,10,000
|जयनकोंडम
|2,10,000
|कोडईकनाल
|2,10,000
|ऊटी
|2,10,000
|रामेश्वरम
|2,10,000
|शिवगंगा
|2,10,000
|तिरुवरुर
|2,10,000
|त्रिशूर
|2,10,000
|पांडिचेरी
|2,10,000
|चित्रदुर्ग
|2,10,000
|गडग
|2,10,000
|बागलकोट
|2,10,000
|मंड्या
|2,10,000
|भद्रावती
|2,10,000
|कोलार
|2,10,000
|तुमकुर
|2,10,000
|कोल्लम
|2,10,000
|अलाप्पुझा
|2,10,000
|कोट्टायम
|2,10,000
|पलक्कड़
|2,10,000
|मलप्पुरम
|2,10,000
|कोझिकोड
|2,10,000
|कन्नूर
|2,10,000