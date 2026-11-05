Home > व्यापार > Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Silver Price Today 5 November 2026 In Hindi: गुरुवार ( 4 नवंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: November 5, 2026 7:18:04 AM IST

Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स


Silver Price Today 5 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. फिलहाल चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 3.56% बढ़कर यानी 6391 रुपये बढ़त के साथ 1,86,089 रुपये किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,79,698 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 9000 रुपये उछलकर (सभी टैक्स समेत) 1.93 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,86,610 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 51.82 डॉलर प्रति औंस हो गई. इसके अलावा गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,00,000 रुपये किलो पर है.

Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026
Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 November 2026: क्या धनतेरस पर होने वाली है निवेशकों की चांदी? जानिये देश के बड़े शहरों के सिल्वर के ताजा रेट्स