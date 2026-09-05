Home > व्यापार > Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 5th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: वीकेंड पर देशभर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 5, 2026 8:30:34 AM IST

Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 5th September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today:  सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (silver rate today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. एक दिन पहले यानी जन्माष्टमी के दिन (शुक्रवार, 04 सितंबर, 2026) को कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 67.38 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 0.37 प्रतिशत गिरकर यानी 884 रुपये गिरावट के साथ 2,35,170 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,36,054 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,40,710 रुपये किलो हो गई. शनिवार और रविवार को देशभर में सर्राफा बाजार बंद हैं, ऐसे में सुनार की दुकानों पर यहीं कीमतें यानी शुक्रवार की कीमतें ही लागू होगीं.   

जानकारों का का कहना है कि आगामी कुछ महीनों के दौरान चांदी की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकती है. 

You Might Be Interested In
शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,50,000 रुपये
मुंबई 2,50,000 रुपये
कोलकाता 2,50,000 रुपये
चेन्नई 2,55,000  रुपये
पटना 2,50,000 रुपये
लखनऊ 2,0,000 रुपये 
मेरठ 2,50,000 रुपये
अयोध्या 2,50,000 रुपये
कानपुर 2,50,000 रुपये
अलीगढ़ 2,50,000 रुपये
मुरादाबाद 2,50,000 रुपये
मिर्जापुर 2,50,000 रुपये
झांसी 2,50,000 रुपये
मथुरा 2,50,000 रुपये
आगरा 2,50,000 रुपये
गोरखपुर 2,50,000 रुपये
बरेली 2,50,000 रुपये
वाराणसी 2,50,000 रुपये
गाजियाबाद 2,50,000 रुपये
नोएडा 2,50,000 रुपये
गुरुग्राम 2,50,000 रुपये
अमृतसर 2,50,000 रुपये
मोहाली 2,50,000 रुपये
जयपुर 2,50,000 रुपये
लुधियाना 2,50,000 रुपये
गुवाहाटी 2,50,000 रुपये
जलगांव 2,50,000 रुपये
भोपाल 2,50,000 रुपये
इंदौर 2,50,000 रुपये
अहमदाबाद 2,50,000 रुपये
सूरत 2,50,000 रुपये
वडोदरा 2,50,000 रुपये
पुणे 2,50,000  रुपये
नागपुर 2,50,000 रुपये 
चंडीगढ़ 2,50,000 रुपये
नासिक 2,50,000 रुपये
बैंगलोर 2,50,000 रुपये
भुवनेश्वर 2,55,000 रुपये
कटक 2,55,000 रुपये
केरल 2,55,000 रुपये 
अमरावती 2,50,000 रुपये
विशाखापत्तनम 2,55,000 रुपये
मैसूर 2,50,000 रुपये
विजयवाड़ा 2,55,000 रुपये
कोयंबटूर 2,55,000 रुपये
मंगलौर 2,50,000 रुपये
मदुरै 2,55,000 रुपये
रायपुर 2,50,000 रुपये
बेलगाम 2,50,000 रुपये
राजमुंदरी 2,55,000 रुपये
हैदराबाद 2,55,000 रुपये
दावनगेरे 2,50,000 रुपये
बेल्लारी 2,50,000 रुपये
सलेम 2,55,000 रुपये
वेल्लोर 2,55,000 रुपये
अमरावती 2,55,000 रुपये
गुंटूर 2,55,000 रुपये
नेल्लोर 2,55,000 रुपये
काकीनाडा 2,55,000 रुपये
तिरुपति 2,55,000 रुपये
कडपा 2,55,000 रुपये
अनंतपुर 2,55,000 रुपये
वारंगल 2,55,000 रुपये 
निजामाबाद 2,55,000 रुपये
खम्मम 2,55,000 रुपये
बेरहामपुर 2,55,000 रुपये
राउरकेला ,55,000 रुपये
राजकोट 2,50,000 रुपये
वसई-विरार 2,50,000 रुपये
औरंगाबाद 2,50,000 रुपये
सोलापुर 2,50,000 रुपये
भिवंडी 2,50,000 रुपये
कोल्हापुर 2,50,000  रुपये
लातूर 2,50,000 रुपये
तिरुपुर 2,55,000 रुपये
तिरुनेलवेली ,55,000 रुपये
त्रिची 2,55,000 रुपये
संबलपुर 2,55,000 रुपये
इरोड 2,55,000 रुपये
कोच्चि 2,55,000 रुपये
थाइन 2,50,000 रुपये
नागरकोइल 2,55,000 रुपये
तिरुवनंतपुरम 2,55,000 रुपये
तंजावुर 2,55,000 रुपये
गोवा 2,50,000 रुपये
करूर 2,55,000 रुपये
कुंभकोणम 2,55,000 रुपये
नमक्कल 2,55,000 रुपये
धर्मपुरी 2,55,000  रुपये
डिंडीगुल 2,55,000 रुपये
तूतीकोरिन 2,55,000 रुपये
कुड्डालोर 2,55,000 रुपये
कांचीपुरम 2,55,000 रुपये
कृष्णागिरी 2,55,000 रुपये
विल्लुपुरम 2,55,000 रुपये
कोविलपट्टी 2,55,000 रुपये
तिरुवन्नामलाई 2,55,000 रुपये
होसुर 2,55,000 रुपये
कराइकुडी 2,55,000 रुपये
पुदुक्कोट्टई 2,55,000 रुपये
रामनाथपुरम 2,55,000 रुपये
अम्बुर 2,55,000 रुपये
कन्याकुमारी 2,55,000 रुपये
नागपट्टिनम 2,55,000 रुपये
विरुधुनगर 2,55,000 रुपये
कल्लाकुरिची 2,55,000 रुपये
पोलाची 2,55,000 रुपये
अर्काट 2,55,000 रुपये
पलानी 2,55,000 रुपये
अरियालूर 2,55,000 रुपये
परमाकुदी 2,55,000 रुपये
पेरम्बलूर 2,55,000 रुपये
जयनकोंडम 2,55,000 रुपये
कोडईकनाल 2,55,000 रुपये
ऊटी 2,55,000 रुपये
रामेश्वरम 2,55,000 रुपये
शिवगंगा 2,55,000 रुपये
तिरुवरुर 2,55,000 रुपये
त्रिशूर 2,55,000 रुपये
पांडिचेरी 2,55,000 रुपये
चित्रदुर्ग 2,50,000 रुपये
गडग 2,50,000 रुपये
बागलकोट 2,50,000 रुपये
मंड्या 2,50,000 रुपये
भद्रावती 2,50,000 रुपये
कोलार 2,50,000 रुपये
तुमकुर 2,50,000 रुपये
कोल्लम 2,55,000 रुपये
अलाप्पुझा 2,55,000 रुपये
कोट्टायम ₹2,55,000 रुपये
पलक्कड़ 2,55,000 रुपये
मलप्पुरम 2,55,000 रुपये
कोझिकोड 2,55,000 रुपये
कन्नूर 2,55,000 रुपये

Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

September 5, 2026

भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस...

September 4, 2026

वीकएंड को 6 फिल्में और सीरीज बनाएंगी खास

September 4, 2026

दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान...

September 4, 2026

EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

September 4, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे विवादित कांड, जानिए किनके-किनके बीच...

September 4, 2026
Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स