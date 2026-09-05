Silver Price Today 5 September 2026: वीकेंड पर क्या है चांदी का भाव? खरीदारी से पहले देखें बड़े शहरों के ताजा रेट्स

शहर 1 किलो चांदी का भाव

दिल्ली 2,50,000 रुपये

मुंबई 2,50,000 रुपये

कोलकाता 2,50,000 रुपये

चेन्नई 2,55,000 रुपये

पटना 2,50,000 रुपये

लखनऊ 2,0,000 रुपये

मेरठ 2,50,000 रुपये

अयोध्या 2,50,000 रुपये

कानपुर 2,50,000 रुपये

अलीगढ़ 2,50,000 रुपये

मुरादाबाद 2,50,000 रुपये

मिर्जापुर 2,50,000 रुपये

झांसी 2,50,000 रुपये

मथुरा 2,50,000 रुपये

आगरा 2,50,000 रुपये

गोरखपुर 2,50,000 रुपये

बरेली 2,50,000 रुपये

वाराणसी 2,50,000 रुपये

गाजियाबाद 2,50,000 रुपये

नोएडा 2,50,000 रुपये

गुरुग्राम 2,50,000 रुपये

अमृतसर 2,50,000 रुपये

मोहाली 2,50,000 रुपये

जयपुर 2,50,000 रुपये

लुधियाना 2,50,000 रुपये

गुवाहाटी 2,50,000 रुपये

जलगांव 2,50,000 रुपये

भोपाल 2,50,000 रुपये

इंदौर 2,50,000 रुपये

अहमदाबाद 2,50,000 रुपये

सूरत 2,50,000 रुपये

वडोदरा 2,50,000 रुपये

पुणे 2,50,000 रुपये

नागपुर 2,50,000 रुपये

चंडीगढ़ 2,50,000 रुपये

नासिक 2,50,000 रुपये

बैंगलोर 2,50,000 रुपये

भुवनेश्वर 2,55,000 रुपये

कटक 2,55,000 रुपये

केरल 2,55,000 रुपये

अमरावती 2,50,000 रुपये

विशाखापत्तनम 2,55,000 रुपये

मैसूर 2,50,000 रुपये

विजयवाड़ा 2,55,000 रुपये

कोयंबटूर 2,55,000 रुपये

मंगलौर 2,50,000 रुपये

मदुरै 2,55,000 रुपये

रायपुर 2,50,000 रुपये

बेलगाम 2,50,000 रुपये

राजमुंदरी 2,55,000 रुपये

हैदराबाद 2,55,000 रुपये

दावनगेरे 2,50,000 रुपये

बेल्लारी 2,50,000 रुपये

सलेम 2,55,000 रुपये

वेल्लोर 2,55,000 रुपये

अमरावती 2,55,000 रुपये

गुंटूर 2,55,000 रुपये

नेल्लोर 2,55,000 रुपये

काकीनाडा 2,55,000 रुपये

तिरुपति 2,55,000 रुपये

कडपा 2,55,000 रुपये

अनंतपुर 2,55,000 रुपये

वारंगल 2,55,000 रुपये

निजामाबाद 2,55,000 रुपये

खम्मम 2,55,000 रुपये

बेरहामपुर 2,55,000 रुपये

राउरकेला ,55,000 रुपये

राजकोट 2,50,000 रुपये

वसई-विरार 2,50,000 रुपये

औरंगाबाद 2,50,000 रुपये

सोलापुर 2,50,000 रुपये

भिवंडी 2,50,000 रुपये

कोल्हापुर 2,50,000 रुपये

लातूर 2,50,000 रुपये

तिरुपुर 2,55,000 रुपये

तिरुनेलवेली ,55,000 रुपये

त्रिची 2,55,000 रुपये

संबलपुर 2,55,000 रुपये

इरोड 2,55,000 रुपये

कोच्चि 2,55,000 रुपये

थाइन 2,50,000 रुपये

नागरकोइल 2,55,000 रुपये

तिरुवनंतपुरम 2,55,000 रुपये

तंजावुर 2,55,000 रुपये

गोवा 2,50,000 रुपये

करूर 2,55,000 रुपये

कुंभकोणम 2,55,000 रुपये

नमक्कल 2,55,000 रुपये

धर्मपुरी 2,55,000 रुपये

डिंडीगुल 2,55,000 रुपये

तूतीकोरिन 2,55,000 रुपये

कुड्डालोर 2,55,000 रुपये

कांचीपुरम 2,55,000 रुपये

कृष्णागिरी 2,55,000 रुपये

विल्लुपुरम 2,55,000 रुपये

कोविलपट्टी 2,55,000 रुपये

तिरुवन्नामलाई 2,55,000 रुपये

होसुर 2,55,000 रुपये

कराइकुडी 2,55,000 रुपये

पुदुक्कोट्टई 2,55,000 रुपये

रामनाथपुरम 2,55,000 रुपये

अम्बुर 2,55,000 रुपये

कन्याकुमारी 2,55,000 रुपये

नागपट्टिनम 2,55,000 रुपये

विरुधुनगर 2,55,000 रुपये

कल्लाकुरिची 2,55,000 रुपये

पोलाची 2,55,000 रुपये

अर्काट 2,55,000 रुपये

पलानी 2,55,000 रुपये

अरियालूर 2,55,000 रुपये

परमाकुदी 2,55,000 रुपये

पेरम्बलूर 2,55,000 रुपये

जयनकोंडम 2,55,000 रुपये

कोडईकनाल 2,55,000 रुपये

ऊटी 2,55,000 रुपये

रामेश्वरम 2,55,000 रुपये

शिवगंगा 2,55,000 रुपये

तिरुवरुर 2,55,000 रुपये

त्रिशूर 2,55,000 रुपये

पांडिचेरी 2,55,000 रुपये

चित्रदुर्ग 2,50,000 रुपये

गडग 2,50,000 रुपये

बागलकोट 2,50,000 रुपये

मंड्या 2,50,000 रुपये

भद्रावती 2,50,000 रुपये

कोलार 2,50,000 रुपये

तुमकुर 2,50,000 रुपये

कोल्लम 2,55,000 रुपये

अलाप्पुझा 2,55,000 रुपये

कोट्टायम ₹2,55,000 रुपये

पलक्कड़ 2,55,000 रुपये

मलप्पुरम 2,55,000 रुपये

कोझिकोड 2,55,000 रुपये