Silver Price Today 4 November 2026: 180000 से नीचे पहुंचा चांदी का दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 4 November 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. चांद की कीमतों में फिर गिरावट हुई है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 49.73 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2000 रुपये टूटकर 1,84,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई. गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,00,000 रुपये किलो पर है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा रात तक 1.97% गिरकर यानी 3625 रुपये गिरावट के साथ 1,80,154 रुपये किलो हो गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,83,779 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,80,870 रुपये किलो हो गई.
यहां जानें देश के बड़े शहरों में चांदी के ताजा रेट्स
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,00,000
|मुंबई
|2,00,000
|कोलकाता
|2,00,000
|चेन्नई
|2,00,000
|पटना
|2,00,000
|लखनऊ
|2,00,000
|अलीगढ़
|2,00,000
|मेरठ
|2,00,000
|अयोध्या
|2,00,000
|कानपुर
|2,00,000
|मुरादाबाद
|2,00,000
|मिर्जापुर
|2,00,000
|झांसी
|2,00,000
|मथुरा
|2,00,000
|गोरखपुर
|2,00,000
|बरेली
|2,00,000
|वाराणसी
|2,00,000
|आगरा
|2,00,000
|गाजियाबाद
|2,00,000
|नोएडा
|2,00,000
|गुरुग्राम
|2,00,000
|जयपुर
|2,00,000
|लुधियाना
|2,00,000
|गुवाहाटी
|2,00,000
|जलगांव
|2,00,000
|इंदौर
|2,00,000
|भोपाल
|2,00,000
|अहमदाबाद
|2,00,000
|वडोदरा
|2,00,000
|सूरत
|2,00,000
|पुणे
|2,00,000
|नागपुर
|2,00,000
|चंडीगढ़
|2,00,000
|नासिक
|2,00,000
|बैंगलोर
|2,00,000
|भुवनेश्वर
|2,00,000
|कटक
|2,00,000
|अमरावती
|2,00,000
|विशाखापत्तनम
|2,00,000
|मैसूर
|2,00,000
|विजयवाड़ा
|2,00,000
|कोयंबटूर
|2,00,000
|मंगलौर
|2,00,000
|मदुरै
|2,00,000
|रायपुर
|2,00,000
|बेलगाम
|2,00,000
|राजमुंदरी
|2,00,000
|हैदराबाद
|2,00,000
|दावनगेरे
|2,00,000
|बेल्लारी
|2,00,000
|सलेम
|2,00,000
|वेल्लोर
|2,00,000
|गुंटूर
|2,00,000
|नेल्लोर
|2,00,000
|काकीनाडा
|2,00,000
|तिरुपति
|2,00,000
|कडपा
|2,00,000
|अनंतपुर
|2,00,000
|वारंगल
|2,00,000
|निजामाबाद
|2,00,000
|खम्मम
|2,00,000
|बेरहामपुर
|2,00,000
|राउरकेला
|2,00,000
|राजकोट
|2,00,000
|वसई-विरार
|2,00,000
|औरंगाबाद
|2,00,000
|सोलापुर
|2,00,000
|भिवंडी
|2,00,000
|कोल्हापुर
|2,00,000
|लातूर
|2,00,000
|तिरुपुर
|2,00,000
|तिरुनेलवेली
|2,00,000
|त्रिची
|2,00,000
|संबलपुर
|2,00,000
|इरोड
|2,00,000
|कोच्चि
|2,00,000
|थाइन
|2,00,000
|अमृतसर
|2,00,000
|नागरकोइल
|2,00,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,00,000
|तंजावुर
|2,00,000
|गोवा
|2,00,000
|करूर
|2,00,000
|कुंभकोणम
|2,00,000
|नमक्कल
|2,00,000
|धर्मपुरी
|2,00,000
|डिंडीगुल
|2,00,000
|तूतीकोरिन
|2,00,000
|कुड्डालोर
|2,00,000
|कांचीपुरम
|2,00,000
|कृष्णागिरी
|2,00,000
|विल्लुपुरम
|2,00,000
|कोविलपट्टी
|2,00,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,00,000
|होसुर
|2,00,000
|कराइकुडी
|2,00,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,00,000
|रामनाथपुरम
|2,00,000
|अम्बुर
|2,00,000
|कन्याकुमारी
|2,00,000
|नागपट्टिनम
|2,00,000
|विरुधुनगर
|2,00,000
|कल्लाकुरिची
|2,00,000
|पोलाची
|2,00,000
|अर्काट
|2,00,000
|पलानी
|2,00,000
|अरियालूर
|2,00,000
|मोहाली
|2,00,000
|परमाकुदी
|2,00,000
|पेरम्बलूर
|2,00,000
|जयनकोंडम
|2,00,000
|कोडईकनाल
|2,00,000
|ऊटी
|2,00,000
|रामेश्वरम
|2,00,000
|शिवगंगा
|2,00,000
|तिरुवरुर
|2,00,000
|त्रिशूर
|2,00,000
|पांडिचेरी
|2,00,000
|चित्रदुर्ग
|2,00,000
|गडग
|2,00,000
|बागलकोट
|2,00,000
|मंड्या
|2,00,000
|भद्रावती
|2,00,000
|कोलार
|2,00,000
|तुमकुर
|2,00,000
|कोल्लम
|2,00,000
|अलाप्पुझा
|2,00,000
|कोट्टायम
|2,00,000
|पलक्कड़
|2,00,000
|मलप्पुरम
|2,00,000