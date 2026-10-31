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Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 31 October 2026 In Hindi: शनिवार (31 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 31, 2026 5:53:18 AM IST

Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 31 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव हो रहा है. इसका असर पूरे सप्ताह देखने को मिला. इसी कड़ी में शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को भी चांदी की कीमतों में गिरावट हुई. शनिवार  (31 अक्टूबर, 2026) को सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए लोगों को शुक्रवार के ही दाम पर चांदी के जेवरात मिलेंगे. ऐसे में फिलहाल गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,10,000 रुपये किलो हो गया है, जबकि  अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1,98,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) हो गई.   मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 3.04% घटकर यानी 5753 रुपये गिरावट के साथ 1,83,700 रुपये प्रति किलो हो गया। जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,89,453 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,84,070 रुपये किलो हो गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50.50 डॉलर प्रति औंस है.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2100 ₹21000 ₹210000
मुंबई ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोलकाता ₹2100 ₹21000 ₹210000
चेन्नई ₹2100 ₹21000 ₹210000
पटना ₹2100 ₹21000 ₹210000
लखनऊ ₹2100 ₹21000 ₹210000
मेरठ ₹2100 ₹21000 ₹210000
अयोध्या ₹2100 ₹21000 ₹210000
कानपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
अलीगढ़ ₹2100 ₹21000 ₹210000
मुरादाबाद ₹2100 ₹21000 ₹210000
मिर्जापुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
झांसी ₹2100 ₹21000 ₹210000
मथुरा ₹2100 ₹21000 ₹210000
गोरखपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
बरेली ₹2100 ₹21000 ₹210000
वाराणसी ₹2100 ₹21000 ₹210000
आगरा ₹2100 ₹21000 ₹210000
गाजियाबाद ₹2100 ₹21000 ₹210000
नोएडा ₹2100 ₹21000 ₹210000
गुरुग्राम ₹2100 ₹21000 ₹210000
चंडीगढ़ ₹2100 ₹21000 ₹210000
जयपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
लुधियाना ₹2100 ₹21000 ₹210000
गुवाहाटी ₹2100 ₹21000 ₹210000
जलगांव ₹2100 ₹21000 ₹210000
इंदौर ₹2100 ₹21000 ₹210000
भोपाल ₹2100 ₹21000 ₹210000
अहमदाबाद ₹2100 ₹21000 ₹210000
वडोदरा ₹2100 ₹21000 ₹210000
सूरत ₹2100 ₹21000 ₹210000
पुणे ₹2100 ₹21000 ₹210000
नागपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
नासिक ₹2100 ₹21000 ₹210000
बैंगलोर ₹2100 ₹21000 ₹210000
भुवनेश्वर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कटक ₹2100 ₹21000 ₹210000
अमरावती ₹2100 ₹21000 ₹210000
विशाखापत्तनम ₹2100 ₹21000 ₹210000
मैसूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
विजयवाड़ा ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोयंबटूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
मंगलौर ₹2100 ₹21000 ₹210000
मदुरै ₹2100 ₹21000 ₹210000
रायपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
बेलगाम ₹2100 ₹21000 ₹210000
राजमुंदरी ₹2100 ₹21000 ₹210000
हैदराबाद ₹2100 ₹21000 ₹210000
दावनगेरे ₹2100 ₹21000 ₹210000
बेल्लारी ₹2100 ₹21000 ₹210000
सलेम ₹2100 ₹21000 ₹210000
वेल्लोर ₹2100 ₹21000 ₹210000
गुंटूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
नेल्लोर ₹2100 ₹21000 ₹210000
काकीनाडा ₹2100 ₹21000 ₹210000
तिरुपति ₹2100 ₹21000 ₹210000
कडपा ₹2100 ₹21000 ₹210000
अनंतपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
वारंगल ₹2100 ₹21000 ₹210000
निजामाबाद ₹2100 ₹21000 ₹210000
खम्मम ₹2100 ₹21000 ₹210000
बेरहामपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
राउरकेला ₹2100 ₹21000 ₹210000
राजकोट ₹2100 ₹21000 ₹210000
वसई-विरार ₹2100 ₹21000 ₹210000
औरंगाबाद ₹2100 ₹21000 ₹210000
सोलापुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
भिवंडी ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोल्हापुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
लातूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
तिरुपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
तिरुनेलवेली ₹2100 ₹21000 ₹210000
त्रिची ₹2100 ₹21000 ₹210000
संबलपुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
इरोड ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोच्चि ₹2100 ₹21000 ₹210000
थाइन ₹2100 ₹21000 ₹210000
अमृतसर ₹2100 ₹21000 ₹210000
नागरकोइल ₹2100 ₹21000 ₹210000
तिरुवनंतपुरम ₹2100 ₹21000 ₹210000
तंजावुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
गोवा ₹2100 ₹21000 ₹210000
करूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कुंभकोणम ₹2100 ₹21000 ₹210000
नमक्कल ₹2100 ₹21000 ₹210000
धर्मपुरी ₹2100 ₹21000 ₹210000
डिंडीगुल ₹2100 ₹21000 ₹210000
तूतीकोरिन ₹2100 ₹21000 ₹210000
कुड्डालोर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कांचीपुरम ₹2100 ₹21000 ₹210000
कृष्णागिरी ₹2100 ₹21000 ₹210000
विल्लुपुरम ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोविलपट्टी ₹2100 ₹21000 ₹210000
तिरुवन्नामलाई ₹2100 ₹21000 ₹210000
होसुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कराइकुडी ₹2100 ₹21000 ₹210000
पुदुक्कोट्टई ₹2100 ₹21000 ₹210000
रामनाथपुरम ₹2100 ₹21000 ₹210000
अम्बुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कन्याकुमारी ₹2100 ₹21000 ₹210000
नागपट्टिनम ₹2100 ₹21000 ₹210000
विरुधुनगर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कल्लाकुरिची ₹2100 ₹21000 ₹210000
पोलाची ₹2100 ₹21000 ₹210000
अर्काट ₹2100 ₹21000 ₹210000
पलानी ₹2100 ₹21000 ₹210000
अरियालूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
मोहाली ₹2100 ₹21000 ₹210000
परमाकुदी ₹2100 ₹21000 ₹210000
पेरम्बलूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
जयनकोंडम ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोडईकनाल ₹2100 ₹21000 ₹210000
ऊटी ₹2100 ₹21000 ₹210000
रामेश्वरम ₹2100 ₹21000 ₹210000
शिवगंगा ₹2100 ₹21000 ₹210000
तिरुवरुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
त्रिशूर ₹2100 ₹21000 ₹210000
पांडिचेरी ₹2100 ₹21000 ₹210000
चित्रदुर्ग ₹2100 ₹21000 ₹210000
गडग ₹2100 ₹21000 ₹210000
बागलकोट ₹2100 ₹21000 ₹210000
मंड्या ₹2100 ₹21000 ₹210000
भद्रावती ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोलार ₹2100 ₹21000 ₹210000
तुमकुर ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोल्लम ₹2100 ₹21000 ₹210000
अलाप्पुझा ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोट्टायम ₹2100 ₹21000 ₹210000
पलक्कड़ ₹2100 ₹21000 ₹210000
मलप्पुरम ₹2100 ₹21000 ₹210000
कोझिकोड ₹2100 ₹21000 ₹210000
कन्नूर ₹2100 ₹21000 ₹210000

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 31 October 2026: शनिवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स