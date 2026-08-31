Silver Price Today 31 August 2026: फीकी पड़ी चांदी आज क्या फिर चमकेगी, यहां जान लें देश के प्रमुख शहरों में ताजा रेट्स

Silver Price Today 31 August 2026: अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक-दूसरे के ठिकानों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. इससे वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में युद्ध तेज भी हो सकता है. इसका असर भारतीय शेयर बाजार के साथ-साथ सोना-चांदी के दामों पर भी नजर आ सकता है. शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद था, ऐसे में 2 दिन बाद बाजार ओपन हो रहा है. वैश्विक स्तर पर इस घटनाक्रम का असर सोना और चांदी के दामों पर भी दिखाई दे सकता है.

फिलहाल यानी अगस्त महीने के अंतिम दिन यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026) को सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.66 गिरकर 4000 रुपये गिरावट के साथ 2,36,651 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. सोमवार को इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 2,45,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) पर है, वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक 2,55,000 रुपये प्रति किलो पर है, जबकि बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 242,190 रुपये किलो हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी 66.44 डॉलर प्रति औंस है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,55,000 रुपये मुंबई 2,55,000 रुपये कोलकाता 2,55,000 रुपये चेन्नई 2,60,000 रुपये पटना 2,55,000 रुपये लखनऊ 2,55,000 रुपये मेरठ 2,55,000 रुपये अयोध्या 2,55,000 रुपये कानपुर 2,55,000 रुपये गाजियाबाद 2,55,000 रुपये नोएडा 2,55,000 रुपये गुरुग्राम 2,55,000 रुपये चंडीगढ़ 2,55,000 रुपये जयपुर 2,55,000 रुपये अहमदाबाद 2,55,000 रुपये पुणे ,55,000 रुपये लुधियाना 2,55,000 रुपये गुवाहाटी 2,55,000 रुपये इंदौर 2,55,000 रुपये सूरत 2,55,000 रुपये नागपुर 2,55,000 रुपये नासिक 2,55,000 रुपये बैंगलोर 2,55,000 रुपये वडोदरा 2,55,000 रुपये भुवनेश्वर 2,60,000 रुपये रायपुर 2,55,000 रुपये हैदराबाद ,60,000 रुपये