Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 30 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,92,960 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 53.01 डॉलर प्रति औंस है. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,15,000 रुपये प्रति किलो है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 0.98% घटकर यानी 1903 रुपये गिरावट के साथ 1,92,422 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,94,325 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|215000
|मुंबई
|215000
|कोलकाता
|215000
|चेन्नई
|215000
|पटना
|215000
|लखनऊ
|215000
|कानपुर
|215000
|मेरठ
|215000
|अयोध्या
|215000
|अलीगढ़
|215000
|मुरादाबाद
|215000
|मिर्जापुर
|215000
|झांसी
|215000
|मथुरा
|215000
|आगरा
|215000
|गोरखपुर
|215000
|बरेली
|215000
|वाराणसी
|215000
|गाजियाबाद
|215000
|नोएडा
|215000
|गुरुग्राम
|215000
|जयपुर
|215000
|लुधियाना
|215000
|गुवाहाटी
|215000
|जलगांव
|215000
|भोपाल
|215000
|इंदौर
|215000
|अहमदाबाद
|215000
|वडोदरा
|215000
|सूरत
|215000
|पुणे
|215000
|नागपुर
|215000
|चंडीगढ़
|215000
|नासिक
|215000
|बैंगलोर
|215000
|कटक
|215000
|भुवनेश्वर
|215000
|अमरावती
|215000
|विशाखापत्तनम
|215000
|मैसूर
|215000
|विजयवाड़ा
|215000
|कोयंबटूर
|215000
|मंगलौर
|215000
|मदुरै
|215000
|रायपुर
|215000
|बेलगाम
|215000
|राजमुंदरी
|215000
|हैदराबाद
|215000
|दावनगेरे
|215000
|बेल्लारी
|215000
|सलेम
|215000
|वेल्लोर
|215000
|अमरावती
|215000
|गुंटूर
|215000
|नेल्लोर
|215000
|काकीनाडा
|215000
|तिरुपति
|215000
|कडपा
|215000
|अनंतपुर
|215000
|वारंगल
|215000
|निजामाबाद
|215000
|खम्मम
|215000
|बेरहामपुर
|215000
|राउरकेला
|215000
|राजकोट
|215000
|वसई-विरार
|215000
|औरंगाबाद
|215000
|सोलापुर
|215000
|भिवंडी
|215000
|कोल्हापुर
|215000
|लातूर
|215000
|तिरुपुर
|215000
|तिरुनेलवेली
|215000
|त्रिची
|215000
|संबलपुर
|215000
|इरोड
|215000
|कोच्चि
|215000
|थाइन
|215000
|अमृतसर
|215000
|नागरकोइल
|215000
|तिरुवनंतपुरम
|215000
|तंजावुर
|215000
|गोवा
|215000
|करूर
|215000
|कुंभकोणम
|215000
|नमक्कल
|215000
|धर्मपुरी
|215000
|डिंडीगुल
|215000
|तूतीकोरिन
|215000
|कुड्डालोर
|215000
|कांचीपुरम
|215000
|कृष्णागिरी
|215000
|विल्लुपुरम
|215000
|कोविलपट्टी
|215000
|तिरुवन्नामलाई
|215000
|होसुर
|215000
|कराइकुडी
|215000
|पुदुक्कोट्टई
|215000
|रामनाथपुरम
|215000
|अम्बुर
|215000
|कन्याकुमारी
|215000
|नागपट्टिनम
|215000
|विरुधुनगर
|215000
|कल्लाकुरिची
|215000
|पोलाची
|215000
|अर्काट
|215000
|पलानी
|215000
|अरियालूर
|215000
|मोहाली
|215000
|परमाकुदी
|215000
|पेरम्बलूर
|215000
|जयनकोंडम
|215000
|कोडईकनाल
|215000
|ऊटी
|215000
|रामेश्वरम
|215000
|शिवगंगा
|215000
|तिरुवरुर
|215000
|त्रिशूर
|215000
|पांडिचेरी
|215000
|चित्रदुर्ग
|215000
|गडग
|215000
|बागलकोट
|215000
|मंड्या
|215000
|भद्रावती
|215000
|कोलार
|215000
|तुमकुर
|215000
|कोल्लम
|215000
|अलाप्पुझा
|215000
|कोट्टायम
|215000
|पलक्कड़
|215000
|मलप्पुरम
|215000
|कोझिकोड
|215000
|कन्नूर
|215000