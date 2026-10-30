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Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 30 October 2026 In Hindi: शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 30, 2026 6:09:24 AM IST

Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 30 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,92,960 रुपये किलो हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 53.01 डॉलर प्रति औंस है. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये घटकर 2,15,000 रुपये प्रति किलो है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 0.98% घटकर यानी 1903 रुपये गिरावट के साथ 1,92,422 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,94,325 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 215000
मुंबई 215000
कोलकाता 215000
चेन्नई 215000
पटना 215000
लखनऊ 215000
कानपुर 215000
मेरठ 215000
अयोध्या 215000
अलीगढ़ 215000
मुरादाबाद 215000
मिर्जापुर 215000
झांसी 215000
मथुरा 215000
आगरा 215000
गोरखपुर 215000
बरेली 215000
वाराणसी 215000
गाजियाबाद 215000
नोएडा 215000
गुरुग्राम 215000
जयपुर 215000
लुधियाना 215000
गुवाहाटी 215000
जलगांव 215000
भोपाल 215000
इंदौर 215000
अहमदाबाद 215000
वडोदरा 215000
सूरत 215000
पुणे 215000
नागपुर 215000
चंडीगढ़ 215000
नासिक 215000
बैंगलोर 215000
कटक 215000
भुवनेश्वर 215000
अमरावती 215000
विशाखापत्तनम 215000
मैसूर 215000
विजयवाड़ा 215000
कोयंबटूर 215000
मंगलौर 215000
मदुरै 215000
रायपुर 215000
बेलगाम 215000
राजमुंदरी 215000
हैदराबाद 215000
दावनगेरे 215000
बेल्लारी 215000
सलेम 215000
वेल्लोर 215000
अमरावती 215000
गुंटूर 215000
नेल्लोर 215000
काकीनाडा 215000
तिरुपति 215000
कडपा 215000
अनंतपुर 215000
वारंगल 215000
निजामाबाद 215000
खम्मम 215000
बेरहामपुर 215000
राउरकेला 215000
राजकोट 215000
वसई-विरार 215000
औरंगाबाद 215000
सोलापुर 215000
भिवंडी 215000
कोल्हापुर 215000
लातूर 215000
तिरुपुर 215000
तिरुनेलवेली 215000
त्रिची 215000
संबलपुर 215000
इरोड 215000
कोच्चि 215000
थाइन 215000
अमृतसर 215000
नागरकोइल 215000
तिरुवनंतपुरम 215000
तंजावुर 215000
गोवा 215000
करूर 215000
कुंभकोणम 215000
नमक्कल 215000
धर्मपुरी 215000
डिंडीगुल 215000
तूतीकोरिन 215000
कुड्डालोर 215000
कांचीपुरम 215000
कृष्णागिरी 215000
विल्लुपुरम 215000
कोविलपट्टी 215000
तिरुवन्नामलाई 215000
होसुर 215000
कराइकुडी 215000
पुदुक्कोट्टई 215000
रामनाथपुरम 215000
अम्बुर 215000
कन्याकुमारी 215000
नागपट्टिनम 215000
विरुधुनगर 215000
कल्लाकुरिची 215000
पोलाची 215000
अर्काट 215000
पलानी 215000
अरियालूर 215000
मोहाली 215000
परमाकुदी 215000
पेरम्बलूर 215000
जयनकोंडम 215000
कोडईकनाल 215000
ऊटी 215000
रामेश्वरम 215000
शिवगंगा 215000
तिरुवरुर 215000
त्रिशूर 215000
पांडिचेरी 215000
चित्रदुर्ग 215000
गडग 215000
बागलकोट 215000
मंड्या 215000
भद्रावती 215000
कोलार 215000
तुमकुर 215000
कोल्लम 215000
अलाप्पुझा 215000
कोट्टायम 215000
पलक्कड़ 215000
मलप्पुरम 215000
कोझिकोड 215000
कन्नूर 215000

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 30 October 2026: शुक्रवार को क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स