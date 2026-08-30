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Silver Price Today 30 August 2026: चांदी के गिरे दाम, क्या है खरीदने की सही मौका; ताजा रेट्स जानकर ही करें फैसला

Silver Price Today 30 August 2026: रविवार को सर्राफा बाजार बंद हैं, लेकिन सुनार की दुकानों पर चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट्स भी जान लें.

By: JP Yadav | Published: August 30, 2026 8:47:57 AM IST

Silver Price Today 30 August 2026: चांदी के गिरे दाम, क्या है खरीदने की सही मौका; ताजा रेट्स जानकर ही करें फैसला
Silver Price Today 30 August 2026: चांदी के गिरे दाम, क्या है खरीदने की सही मौका; ताजा रेट्स जानकर ही करें फैसला


Silver Price Today 30 August 2026: पिछले करीब 10 दिन से दामों में रफ्तार भर रही चांदी में ठहराव आ गया है. शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद हैं, लेकिन देशभर में सुनार की दुकान खुली हैं. ऐसे में अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने की योजना बन रहे हैं तो ताजा रेट्स भी जान लें.  फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.66 प्रतिशत गिरकर और यह 4000 रुपये गिरावट के साथ 2,36,651 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. शुक्रवार को यानी पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत 5000 रुपये घटकर 2,55,000 रुपये प्रति किलो हो गई. वहीं,  बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,37,880 रुपये किलो हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो 66.26 डॉलर प्रति औंस पर है और दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 5000 रुपये गिरकर 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) है.  यहां पर बता दें कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 5,000 रुपये गिरकर 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई है, जबकि पिछले सत्र यानी शुक्रवार को इसका भाव 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम था.

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,55,000 रुपये
मुंबई 2,55,000 रुपये
कोलकाता 2,55,000 रुपये
चेन्नई 2,60,000 रुपये
पटना 2,55,000 रुपये
लखनऊ 2,55,000 रुपये
मेरठ 2,55,000 रुपये
अयोध्या 2,55,000 रुपये 
कानपुर 2,55,000 रुपये
गाजियाबाद 2,55,000 रुपये
नोएडा 2,55,000 रुपये
गुरुग्राम 2,55,000 रुपये
चंडीगढ़ 2,55,000 रुपये
जयपुर 2,55,000 रुपये
अहमदाबाद 2,55,000 रुपये
पुणे 2,55,000 रुपये
लुधियाना 2,55,000 रुपये
गुवाहाटी 2,55,000 रुपये
इंदौर 2,55,000 रुपये
सूरत 2,55,000 रुपये
नागपुर 2,55,000 रुपये
नासिक 2,55,000 रुपये
बैंगलोर 2,55,000 रुपये
वडोदरा 2,55,000 रुपये
भुवनेश्वर 2,60,000 रुपये
रायपुर 2,55,000 रुपये
हैदराबाद 2,60,000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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