Silver Price Today 30 August 2026: चांदी के गिरे दाम, क्या है खरीदने की सही मौका; ताजा रेट्स जानकर ही करें फैसला

Silver Price Today 30 August 2026: पिछले करीब 10 दिन से दामों में रफ्तार भर रही चांदी में ठहराव आ गया है. शनिवार और रविवार को सर्राफा बाजार बंद हैं, लेकिन देशभर में सुनार की दुकान खुली हैं. ऐसे में अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने की योजना बन रहे हैं तो ताजा रेट्स भी जान लें. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.66 प्रतिशत गिरकर और यह 4000 रुपये गिरावट के साथ 2,36,651 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. शुक्रवार को यानी पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,40,651 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत 5000 रुपये घटकर 2,55,000 रुपये प्रति किलो हो गई. वहीं, बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,37,880 रुपये किलो हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो 66.26 डॉलर प्रति औंस पर है और दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 5000 रुपये गिरकर 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) है. यहां पर बता दें कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी 5,000 रुपये गिरकर 2,45,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई है, जबकि पिछले सत्र यानी शुक्रवार को इसका भाव 2,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम था.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,55,000 रुपये
|मुंबई
|2,55,000 रुपये
|कोलकाता
|2,55,000 रुपये
|चेन्नई
|2,60,000 रुपये
|पटना
|2,55,000 रुपये
|लखनऊ
|2,55,000 रुपये
|मेरठ
|2,55,000 रुपये
|अयोध्या
|2,55,000 रुपये
|कानपुर
|2,55,000 रुपये
|गाजियाबाद
|2,55,000 रुपये
|नोएडा
|2,55,000 रुपये
|गुरुग्राम
|2,55,000 रुपये
|चंडीगढ़
|2,55,000 रुपये
|जयपुर
|2,55,000 रुपये
|अहमदाबाद
|2,55,000 रुपये
|पुणे
|2,55,000 रुपये
|लुधियाना
|2,55,000 रुपये
|गुवाहाटी
|2,55,000 रुपये
|इंदौर
|2,55,000 रुपये
|सूरत
|2,55,000 रुपये
|नागपुर
|2,55,000 रुपये
|नासिक
|2,55,000 रुपये
|बैंगलोर
|2,55,000 रुपये
|वडोदरा
|2,55,000 रुपये
|भुवनेश्वर
|2,60,000 रुपये
|रायपुर
|2,55,000 रुपये
|हैदराबाद
|2,60,000 रुपये