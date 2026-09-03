Silver Price Today 3 September 2026: चांदी फिर चमकी, यहां देखें दिल्ली समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 3 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: पश्चिम एशिया (अमेरिका और ईरान) में चल रहे तनाव के कारण चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव नजर आ रहा है. अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर तनाव शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में इसका असर कच्चे तेल के दामों पर भी पड़ सकता है. भारत की बात करें तो इस तनाव का असर फिलहाल शेयर बाजार और सोना और चांदी के दामों पर पड़ रहा है. चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बात करें तो पिछले 2 दिनों के दौरान चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये की गिरावट आई है. चांदी फिलहाल दो सप्ताह के निचले स्तर पर यानी 2,35,500 रुपये प्रति किलोग्राम है.
गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 66.57 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 1.23 प्रतिशत बढ़कर यानी 2820 रुपये तेजी के साथ 2,32,763 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,29,943 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,38,350 रुपये किलोग्राम है.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,45,000 रुपये
|मुंबई
|2,45,000 रुपये
|कोलकाता
|2,45,000 रुपये
|चेन्नई
|2,50,000 रुपये
|पटना
|2,45,000 रुपये
|लखनऊ
|2,45,000 रुपये
|मेरठ
|2,45,000 रुपये
|अयोध्या
|2,45,000 रुपये
|कानपुर
|2,45,000 रुपये
|अलीगढ़
|2,45,000 रुपये
|मुरादाबाद
|2,45,000 रुपये
|मिर्जापुर
|2,45,000 रुपये
|झांसी
|2,45,000 रुपये
|मथुरा
|2,45,000 रुपये
|गोरखपुर
|2,45,000 रुपये
|बरेली
|2,45,000 रुपये
|गाजियाबाद
|2,45,000 रुपये
|नोएडा
|2,45,000 रुपये
|गुरुग्राम
|2,45,000 रुपये
|चंडीगढ़
|2,45,000 रुपये
|जयपुर
|2,45,000 रुपये
|लुधियाना
|2,45,000 रुपये
|गुवाहाटी
|2,45,000 रुपये
|जलगांव
|2,45,000 रुपये
|अहमदाबाद
|2,45,000 रुपये
|सूरत
|2,45,000 रुपये
|वडोदरा
|2,45,000 रुपये
|नागपुर
|₹2,45,000 रुपये
|पुणे
|2,45,000 रुपये
|नासिक
|2,45,000 रुपये
|बैंगलोर
|2,45,000 रुपये
|भुवनेश्वर
|2,50,000 रुपये
|कटक
|,50,000 रुपये
|भोपाल
|2,45,000 रुपये
|इंदौर
|2,45,000 रुपये
|वाराणसी
|2,45,000 रुपये
|मोहाली
|,245,000 रुपये
|केरल
|2,50,000 रुपये
|अमरावती
|,45,000 रुपये
|विशाखापत्तनम
|2,50,000 रुपये
|मैसूर
|2,45,000 रुपये
|विजयवाड़ा
|2,50,000 रुपये
|कोयंबटूर
|2,50,000 रुपये
|मंगलौर
|2,45,000 रुपये
|मदुरै
|2,50,000 रुपये
|रायपुर
|2,45,000 रुपये
|बेलगाम
|2,45,000 रुपये
|राजमुंदरी
|2,50,000 रुपये
|हैदराबाद
|2,50,000 रुपये
|दावनगेरे
|,45,000 रुपये
|बेल्लारी
|2,45,000 रुपये
|सलेम
|,50,000 रुपये
|वेल्लोर
|2,50,000 रुपये
|अमरावती
|,50,000 रुपये
|गुंटूर
|2,50,000 रुपये
|नेल्लोर
|2,50,000 रुपये
|काकीनाडा
|2,50,000 रुपये
|तिरुपति
|2,50,000 रुपये
|कडपा
|2,50,000 रुपये
|अनंतपुर
|2,50,000 रुपये
|वारंगल
|2,50,000 रुपये
|निजामाबाद
|2,50,000 रुपये
|खम्मम
|2,50,000 रुपये
|बेरहामपुर
|2,50,000 रुपये
|राउरकेला
|2,50,000 रुपये
|राजकोट
|2,45,000 रुपये
|वसई-विरार
|2,45,000 रुपये
|औरंगाबाद
|2,45,000 रुपये
|सोलापुर
|2,45,000 रुपये
|भिवंडी
|2,45,000 रुपये
|कोल्हापुर
|2,45,000 रुपये
|लातूर
|2,45,000 रुपये
|तिरुपुर
|2,50,000 रुपये
|तिरुनेलवेली
|2,50,000 रुपये
|त्रिची
|2,50,000 रुपये
|संबलपुर
|2,50,000 रुपये
|इरोड
|2,50,000 रुपये
|कोच्चि
|2,50,000 रुपये
|थाइन
|2,45,000 रुपये
|अमृतसर
|2,45,000 रुपये
|नागरकोइल
|2,50,000 रुपये
|तिरुवनंतपुरम
|2,50,000 रुपये
|तंजावुर
|2,50,000 रुपये
|गोवा
|2,45,000 रुपये
|करूर
|2,50,000 रुपये
|कुंभकोणम
|2,50,000 रुपये
|नमक्कल
|2,50,000 रुपये
|आगरा
|2,45,000 रुपये
|धर्मपुरी
|2,50,000 रुपये
|डिंडीगुल
|2,50,000 रुपये
|तूतीकोरिन
|2,50,000 रुपये
|कुड्डालोर
|2,50,000 रुपये
|कांचीपुरम
|2,50,000 रुपये
|कृष्णागिरी
|2,50,000 रुपये
|विल्लुपुरम
|2,50,000 रुपये
|कोविलपट्टी
|2,50,000 रुपये
|तब मैं
|2,50,000 रुपये
|तिरुवन्नामलाई
|2,50,000 रुपये
|होसुर
|2,50,000 रुपये
|कराइकुडी
|2,50,000 रुपये
|पुदुक्कोट्टई
|2,50,000 रुपये
|रामनाथपुरम
|2,50,000 रुपये
|अम्बुर
|2,50,000 रुपये
|कन्याकुमारी
|2,50,000 रुपये
|नागपट्टिनम
|2,50,000 रुपये
|विरुधुनगर
|2,50,000 रुपये
|कल्लाकुरिची
|2,50,000 रुपये
|पोलाची
|2,50,000 रुपये
|अर्काट
|2,50,000 रुपये
|पलानी
|2,50,000 रुपये
|अरियालूर
|2,50,000 रुपये
|परमाकुदी
|2,50,000 रुपये
|पेरम्बलूर
|2,50,000 रुपये
|जयनकोंडम
|2,50,000 रुपये
|कोडईकनाल
|2,50,000 रुपये
|ऊटी
|2,50,000 रुपये
|रामेश्वरम
|2,50,000 रुपये
|शिवगंगा
|2,50,000 रुपये
|तिरुवरुर
|2,50,000 रुपये
|त्रिशूर
|2,50,000 रुपये
|पांडिचेरी
|2,50,000 रुपये
|चित्रदुर्ग
|2,45,000 रुपये
|गडग
|2,45,000 रुपये
|बागलकोट
|2,45,000 रुपये
|मंड्या
|2,45,000 रुपये
|भद्रावती
|2,45,000 रुपये
|कोलार
|2,45,000 रुपये
|तुमकुर
|2,45,000 रुपये
|कोल्लम
|2,50,000 रुपये
|अलाप्पुझा
|2,50,000 रुपये
|कोट्टायम
|2,50,000 रुपये
|पलक्कड़
|2,50,000 रुपये
|मलप्पुरम
|2,50,000 रुपये
|कोझिकोड
|2,50,000 रुपये
|कन्नूर
|2,50,000 रुपये
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