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Silver Price Today 3 September 2026: चांदी फिर चमकी, यहां देखें दिल्ली समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 3 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां पर 10,000 रुपये तक चांदी के दाम गिर गए हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: September 3, 2026 11:30:37 AM IST

Silver Price Today 3 September 2026: 48 घंटे में 10,000 रुपये तक गिर गए चांदी के दाम, यहां देखें दिल्ली समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 3 September 2026: 48 घंटे में 10,000 रुपये तक गिर गए चांदी के दाम, यहां देखें दिल्ली समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 3 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Daam | Silver Rates Today: पश्चिम एशिया (अमेरिका और ईरान) में चल रहे तनाव के कारण चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव नजर आ रहा है. अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर तनाव शुरू हो गया है. आने वाले दिनों में इसका असर कच्चे तेल के दामों पर भी पड़ सकता है. भारत की बात करें तो इस तनाव का असर फिलहाल शेयर बाजार और सोना और चांदी के दामों पर पड़ रहा है. चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की बात करें तो पिछले 2 दिनों के दौरान चांदी की कीमतों में  10,000 रुपये की गिरावट आई है. चांदी फिलहाल दो सप्ताह के निचले स्तर पर यानी 2,35,500 रुपये प्रति किलोग्राम है.

गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 66.57 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलो हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 1.23 प्रतिशत बढ़कर यानी 2820 रुपये तेजी के साथ 2,32,763 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,29,943 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स के मुताबिक चांदी की कीमत 2,38,350 रुपये किलोग्राम है.  

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शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,45,000 रुपये
मुंबई  2,45,000 रुपये
कोलकाता  2,45,000 रुपये
चेन्नई 2,50,000 रुपये 
पटना 2,45,000 रुपये
लखनऊ 2,45,000 रुपये
मेरठ 2,45,000 रुपये
अयोध्या 2,45,000 रुपये
कानपुर 2,45,000 रुपये 
अलीगढ़ 2,45,000 रुपये
मुरादाबाद 2,45,000 रुपये
मिर्जापुर 2,45,000 रुपये 
झांसी 2,45,000 रुपये
मथुरा 2,45,000 रुपये
गोरखपुर 2,45,000 रुपये
बरेली 2,45,000 रुपये
गाजियाबाद 2,45,000 रुपये
नोएडा 2,45,000 रुपये
गुरुग्राम 2,45,000 रुपये
चंडीगढ़ 2,45,000 रुपये
जयपुर 2,45,000 रुपये
लुधियाना 2,45,000 रुपये
गुवाहाटी 2,45,000 रुपये
जलगांव 2,45,000 रुपये
अहमदाबाद 2,45,000 रुपये
सूरत 2,45,000 रुपये
वडोदरा 2,45,000 रुपये
नागपुर ₹2,45,000 रुपये
पुणे 2,45,000 रुपये
नासिक 2,45,000 रुपये
बैंगलोर 2,45,000 रुपये
भुवनेश्वर 2,50,000 रुपये
कटक ,50,000 रुपये
भोपाल 2,45,000 रुपये
इंदौर 2,45,000 रुपये
वाराणसी 2,45,000 रुपये
मोहाली ,245,000 रुपये
केरल 2,50,000 रुपये
अमरावती ,45,000 रुपये
विशाखापत्तनम 2,50,000 रुपये
मैसूर 2,45,000 रुपये
विजयवाड़ा 2,50,000 रुपये
कोयंबटूर 2,50,000 रुपये
मंगलौर 2,45,000 रुपये
मदुरै 2,50,000 रुपये
रायपुर 2,45,000 रुपये 
बेलगाम 2,45,000 रुपये
राजमुंदरी 2,50,000 रुपये 
हैदराबाद 2,50,000 रुपये
दावनगेरे ,45,000 रुपये
बेल्लारी 2,45,000 रुपये
सलेम ,50,000 रुपये
वेल्लोर 2,50,000 रुपये
अमरावती ,50,000 रुपये
गुंटूर 2,50,000 रुपये
नेल्लोर 2,50,000 रुपये
काकीनाडा 2,50,000 रुपये
तिरुपति 2,50,000 रुपये
कडपा 2,50,000 रुपये
अनंतपुर 2,50,000 रुपये
वारंगल 2,50,000 रुपये
निजामाबाद 2,50,000 रुपये
खम्मम 2,50,000 रुपये
बेरहामपुर 2,50,000 रुपये
राउरकेला 2,50,000 रुपये 
राजकोट 2,45,000 रुपये
वसई-विरार 2,45,000 रुपये
औरंगाबाद 2,45,000 रुपये
सोलापुर 2,45,000 रुपये
भिवंडी 2,45,000 रुपये
कोल्हापुर 2,45,000 रुपये
लातूर 2,45,000 रुपये
तिरुपुर 2,50,000 रुपये
तिरुनेलवेली 2,50,000 रुपये
त्रिची 2,50,000 रुपये
संबलपुर 2,50,000 रुपये
इरोड 2,50,000 रुपये
कोच्चि 2,50,000 रुपये
थाइन 2,45,000 रुपये
अमृतसर 2,45,000 रुपये
नागरकोइल 2,50,000 रुपये
तिरुवनंतपुरम 2,50,000 रुपये
तंजावुर 2,50,000 रुपये
गोवा 2,45,000 रुपये
करूर 2,50,000 रुपये
कुंभकोणम 2,50,000 रुपये
नमक्कल 2,50,000 रुपये
आगरा 2,45,000 रुपये
धर्मपुरी 2,50,000 रुपये
डिंडीगुल 2,50,000 रुपये
तूतीकोरिन 2,50,000 रुपये
कुड्डालोर 2,50,000 रुपये
कांचीपुरम 2,50,000 रुपये
कृष्णागिरी 2,50,000  रुपये
विल्लुपुरम 2,50,000 रुपये
कोविलपट्टी 2,50,000 रुपये
तब मैं 2,50,000 रुपये
तिरुवन्नामलाई 2,50,000 रुपये
होसुर 2,50,000 रुपये
कराइकुडी 2,50,000 रुपये
पुदुक्कोट्टई 2,50,000 रुपये 
रामनाथपुरम 2,50,000 रुपये
अम्बुर 2,50,000 रुपये
कन्याकुमारी 2,50,000 रुपये
नागपट्टिनम 2,50,000 रुपये
विरुधुनगर 2,50,000 रुपये
कल्लाकुरिची 2,50,000 रुपये
पोलाची 2,50,000 रुपये
अर्काट 2,50,000 रुपये
पलानी 2,50,000 रुपये
अरियालूर 2,50,000 रुपये
परमाकुदी 2,50,000 रुपये
पेरम्बलूर 2,50,000 रुपये
जयनकोंडम 2,50,000 रुपये
कोडईकनाल 2,50,000 रुपये
ऊटी 2,50,000 रुपये
रामेश्वरम 2,50,000 रुपये
शिवगंगा 2,50,000 रुपये
तिरुवरुर 2,50,000 रुपये
त्रिशूर 2,50,000 रुपये
पांडिचेरी 2,50,000 रुपये
चित्रदुर्ग 2,45,000 रुपये
गडग 2,45,000 रुपये
बागलकोट 2,45,000 रुपये 
मंड्या 2,45,000 रुपये
भद्रावती 2,45,000 रुपये
कोलार 2,45,000 रुपये
तुमकुर 2,45,000 रुपये
कोल्लम 2,50,000 रुपये 
अलाप्पुझा 2,50,000 रुपये
कोट्टायम 2,50,000 रुपये
पलक्कड़ 2,50,000 रुपये
मलप्पुरम 2,50,000 रुपये
कोझिकोड 2,50,000 रुपये
कन्नूर 2,50,000 रुपये

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