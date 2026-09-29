Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 29 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: सोने की तरह ही चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,570 रुपये किलो हो गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 61.44 रुपये प्रति औंस पर है. वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 5000 रुपये लुढ़क कर 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 5,000 रुपये टूटकर 2.32 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई, उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सोमवार रात 9 बजे तक 3.49 प्रतिशत गिरकर यानी 8191 रुपये गिरावट के साथ 2,26,505 रुपये प्रति किलो हो गया.
|शहर
|1 किलो चांदी का भाव/रुपये
|दिल्ली
|2,40,000
|मुंबई
|2,40,000
|कोलकाता
|2,40,000
|चेन्नई
|2,45,000
|पटना
|2,40,000
|लखनऊ
|2,40,000
|मेरठ
|2,40,000
|अयोध्या
|2,40,000
|कानपुर
|2,40,000
|अलीगढ़
|2,40,000
|मुरादाबाद
|2,40,000
|मिर्जापुर
|2,40,000
|झांसी
|2,40,000
|मथुरा
|2,40,000
|गोरखपुर
|2,40,000
|बरेली
|2,40,000
|आगरा
|2,40,000
|वाराणसी
|2,40,000
|गाजियाबाद
|2,40,000
|नोएडा
|2,40,000
|गुरुग्राम
|2,40,000
|चंडीगढ़
|2,40,000
|जयपुर
|2,40,000
|लुधियाना
|2,40,000
|गुवाहाटी
|2,40,000
|जलगांव
|2,40,000
|इंदौर
|2,40,000
|भोपाल
|2,40,000
|अहमदाबाद
|2,40,000
|वडोदरा
|2,40,000
|सूरत
|2,40,000
|पुणे
|2,40,000
|नागपुर
|2,40,000
|नासिक
|2,40,000
|बैंगलोर
|2,40,000
|भुवनेश्वर
|2,45,000
|कटक
|2,45,000
|केरल
|2,45,000
|अमरावती
|2,40,000
|विशाखापत्तनम
|2,45,000
|मैसूर
|2,40,000
|विजयवाड़ा
|2,45,000
|कोयंबटूर
|2,45,000
|मंगलौर
|2,40,000
|मदुरै
|2,45,000
|रायपुर
|2,40,000
|बेलगाम
|2,40,000
|राजमुंदरी
|2,45,000
|हैदराबाद
|2,45,000
|दावनगेरे
|2,40,000
|बेल्लारी
|2,40,000
|सलेम
|2,45,000
|वेल्लोर
|2,45,000
|अमरावती
|2,45,000
|गुंटूर
|2,45,000
|नेल्लोर
|2,45,000
|काकीनाडा
|2,45,000
|तिरुपति
|2,45,000
|कडपा
|2,45,000
|अनंतपुर
|2,45,000
|वारंगल
|2,45,000
|निजामाबाद
|2,45,000
|खम्मम
|2,45,000
|बेरहामपुर
|2,45,000
|राउरकेला
|2,45,000
|राजकोट
|2,40,000
|वसई-विरार
|2,40,000
|औरंगाबाद
|2,40,000
|सोलापुर
|2,40,000
|भिवंडी
|2,40,000
|कोल्हापुर
|2,40,000
|लातूर
|2,40,000
|तिरुपुर
|2,45,000
|तिरुनेलवेली
|2,45,000
|त्रिची
|2,45,000
|संबलपुर
|2,45,000
|इरोड
|2,45,000
|कोच्चि
|2,45,000
|थाइन
|2,40,000
|अमृतसर
|2,40,000
|नागरकोइल
|2,45,000
|तिरुवनंतपुरम
|2,45,000
|तंजावुर
|2,45,000
|गोवा
|2,40,000
|करूर
|2,45,000
|कुंभकोणम
|2,45,000
|नमक्कल
|2,45,000
|धर्मपुरी
|2,45,000
|डिंडीगुल
|2,45,000
|तूतीकोरिन
|2,45,000
|कुड्डालोर
|2,45,000
|कांचीपुरम
|₹2,45,000
|कृष्णागिरी
|2,45,000
|विल्लुपुरम
|245,000
|कोविलपट्टी
|2,45,000
|तिरुवन्नामलाई
|2,45,000
|होसुर
|2,45,000
|कराइकुडी
|2,45,000
|पुदुक्कोट्टई
|2,45,000
|रामनाथपुरम
|2,45,000
|अम्बुर
|2,45,000
|कन्याकुमारी
|2,45,000
|नागपट्टिनम
|2,45,000
|विरुधुनगर
|2,45,000
|कल्लाकुरिची
|2,45,000
|पोलाची
|2,45,000
|अर्काट
|2,45,000
|पलानी
|₹2,45,000
|अरियालूर
|2,45,000
|मोहाली
|2,40,000
|परमाकुदी
|2,45,000
|पेरम्बलूर
|2,45,000
|जयनकोंडम
|2,45,000
|कोडईकनाल
|2,45,000
|ऊटी
|2,45,000
|रामेश्वरम
|2,45,000
|शिवगंगा
|2,45,000
|तिरुवरुर
|2,45,000
|त्रिशूर
|2,45,000
|पांडिचेरी
|2,45,000
|चित्रदुर्ग
|2,40,000
|गडग
|2,40,000
|बागलकोट
|2,40,000
|मंड्या
|2,40,000
|भद्रावती
|2,40,000
|कोलार
|2,40,000
|तुमकुर
|2,40,000
|कोल्लम
|2,45,000
|अलाप्पुझा
|2,45,000
|कोट्टायम
|2,45,000
|पलक्कड़
|2,45,000
|मलप्पुरम
|2,45,000
|कोझिकोड
|2,45,000
|कन्नूर
|2,45,000