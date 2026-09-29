Home > व्यापार > Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 29 September 2026 In Hindi: मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 5:17:38 AM IST

Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 29 September 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today:  सोने की तरह ही  चांदी की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,570 रुपये किलो हो गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 61.44 रुपये प्रति औंस पर है. वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 5000 रुपये लुढ़क कर 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर है.  दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 5,000 रुपये टूटकर 2.32 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स समेत) रह गई, उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सोमवार रात 9 बजे तक 3.49 प्रतिशत गिरकर यानी 8191 रुपये गिरावट के साथ 2,26,505 रुपये प्रति किलो हो गया. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 2,40,000
मुंबई 2,40,000
कोलकाता 2,40,000
चेन्नई 2,45,000
पटना 2,40,000
लखनऊ 2,40,000
मेरठ 2,40,000
अयोध्या 2,40,000
कानपुर 2,40,000
अलीगढ़ 2,40,000
मुरादाबाद 2,40,000
मिर्जापुर 2,40,000
झांसी 2,40,000
मथुरा 2,40,000
गोरखपुर 2,40,000
बरेली 2,40,000
आगरा  2,40,000
वाराणसी 2,40,000
गाजियाबाद 2,40,000
नोएडा 2,40,000
गुरुग्राम 2,40,000
चंडीगढ़ 2,40,000
जयपुर 2,40,000
लुधियाना 2,40,000
गुवाहाटी 2,40,000
जलगांव  2,40,000
इंदौर 2,40,000
भोपाल 2,40,000
अहमदाबाद 2,40,000
वडोदरा 2,40,000
सूरत 2,40,000
पुणे  2,40,000
नागपुर 2,40,000
नासिक 2,40,000
बैंगलोर 2,40,000
भुवनेश्वर 2,45,000
कटक 2,45,000
केरल 2,45,000
अमरावती 2,40,000
विशाखापत्तनम 2,45,000
मैसूर  2,40,000
विजयवाड़ा 2,45,000
कोयंबटूर 2,45,000
मंगलौर 2,40,000
मदुरै 2,45,000
रायपुर 2,40,000
बेलगाम 2,40,000
राजमुंदरी  2,45,000
हैदराबाद 2,45,000
दावनगेरे 2,40,000
बेल्लारी 2,40,000
सलेम 2,45,000
वेल्लोर 2,45,000
अमरावती 2,45,000
गुंटूर  2,45,000
नेल्लोर 2,45,000
काकीनाडा 2,45,000
तिरुपति 2,45,000
कडपा 2,45,000
अनंतपुर 2,45,000
वारंगल 2,45,000
निजामाबाद 2,45,000
खम्मम  2,45,000
बेरहामपुर 2,45,000
राउरकेला 2,45,000
राजकोट 2,40,000
वसई-विरार 2,40,000
औरंगाबाद  2,40,000
सोलापुर 2,40,000
भिवंडी 2,40,000
कोल्हापुर 2,40,000
लातूर 2,40,000
तिरुपुर 2,45,000
तिरुनेलवेली 2,45,000
त्रिची 2,45,000
संबलपुर 2,45,000
इरोड  2,45,000
कोच्चि 2,45,000
थाइन 2,40,000
अमृतसर 2,40,000
नागरकोइल 2,45,000
तिरुवनंतपुरम 2,45,000
तंजावुर 2,45,000
गोवा  2,40,000
करूर 2,45,000
कुंभकोणम 2,45,000
नमक्कल 2,45,000
धर्मपुरी 2,45,000
डिंडीगुल 2,45,000
तूतीकोरिन 2,45,000
कुड्डालोर 2,45,000
कांचीपुरम ₹2,45,000
कृष्णागिरी 2,45,000
विल्लुपुरम 245,000
कोविलपट्टी  2,45,000
तिरुवन्नामलाई 2,45,000
होसुर 2,45,000
कराइकुडी 2,45,000
पुदुक्कोट्टई 2,45,000
रामनाथपुरम 2,45,000
अम्बुर 2,45,000
कन्याकुमारी 2,45,000
नागपट्टिनम 2,45,000
विरुधुनगर 2,45,000
कल्लाकुरिची 2,45,000
पोलाची  2,45,000
अर्काट 2,45,000
पलानी ₹2,45,000
अरियालूर 2,45,000
मोहाली 2,40,000
परमाकुदी 2,45,000
पेरम्बलूर 2,45,000
जयनकोंडम  2,45,000
कोडईकनाल 2,45,000
ऊटी 2,45,000
रामेश्वरम 2,45,000
शिवगंगा 2,45,000
तिरुवरुर 2,45,000
त्रिशूर 2,45,000
पांडिचेरी 2,45,000
चित्रदुर्ग  2,40,000
गडग 2,40,000
बागलकोट 2,40,000
मंड्या 2,40,000
भद्रावती 2,40,000
कोलार 2,40,000
तुमकुर 2,40,000
कोल्लम  2,45,000
अलाप्पुझा 2,45,000
कोट्टायम 2,45,000
पलक्कड़ 2,45,000
मलप्पुरम 2,45,000
कोझिकोड 2,45,000
कन्नूर 2,45,000

You Might Be Interested In
Tags: Silver Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026

कौन हैं अनाहत सिंह?

September 27, 2026

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026
Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 September 2026: चांदी हो गई 5000 रुपये सस्ती, खरीदारी से पहले देखें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट्स