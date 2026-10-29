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Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

Silver Price Today 29 October 2026 In Hindi: गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली-मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में चांदी के ताजा रेट्स जानकर ही खरीदारी करें.

By: JP Yadav | Published: October 29, 2026 5:20:11 AM IST

Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स


Silver Price Today 29 October 2026 | Aaj Ka Chandi Ka Bhav | Silver Rates Today: चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार बदलाव का दौर जारी है. फिलहाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 0.76% घटकर यानी 1487 रुपये गिरावट के साथ 1,95,230 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,96,717 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 1,95,840 रुपये किलो हो गई. जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 53.85 डॉलर प्रति औंस हो गई. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक चांदी 2,20,000 रुपये प्रति किलो पर है, जबकि  बुधवार को बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में फिर गिरावट हुई. 

शहर 1 किलो चांदी का भाव/रुपये
दिल्ली 2,20,000
मुंबई 2,20,000
कोलकाता 2,20,000
चेन्नई 2,24,900
पटना 2,20,000
लखनऊ 2,20,000
मेरठ 2,20,000
अयोध्या 2,20,000
कानपुर 2,20,000
अलीगढ़ 2,20,000
मुरादाबाद 2,20,000
मिर्जापुर 2,20,000
झांसी 2,20,000
आगरा 2,20,000
मथुरा 2,20,000
गोरखपुर 2,20,000
बरेली 2,20,000
वाराणसी 2,20,000
गाजियाबाद 2,20,000
नोएडा 2,20,000
गुरुग्राम 2,20,000
चंडीगढ़ 2,20,000
जयपुर 2,20,000
लुधियाना 2,20,000
गुवाहाटी 2,20,000
जलगांव 2,20,000
भोपाल 2,20,000
इंदौर 2,20,000
अहमदाबाद 2,20,000
वडोदरा 2,20,000
सूरत 2,20,000
पुणे 2,20,000
नागपुर 2,20,000
नासिक 2,20,000
बैंगलोर 2,20,000
भुवनेश्वर 2,24,900
कटक 2,24,900
अमरावती 2,20,000
विशाखापत्तनम 2,24,900
मैसूर 2,20,000
विजयवाड़ा 2,24,900
कोयंबटूर 2,24,900
मंगलौर 2,20,000
मदुरै 2,24,900
रायपुर 2,20,000
बेलगाम 2,20,000
राजमुंदरी 2,24,900
हैदराबाद 2,24,900
दावनगेरे 2,20,000
बेल्लारी 2,20,000
सलेम 2,24,900
वेल्लोर 2,24,900
गुंटूर 2,24,900
नेल्लोर 2,24,900
काकीनाडा 2,24,900
तिरुपति 2,24,900
कडपा 2,24,900
अनंतपुर 2,24,900
वारंगल ,24,900
निजामाबाद 2,24,900
खम्मम 2,24,900
बेरहामपुर 2,24,900
राउरकेला 2,24,900
राजकोट 2,20,000
वसई-विरार 2,20,000
औरंगाबाद 2,20,000
सोलापुर 22,20,000
भिवंडी 2,20,000
कोल्हापुर 2,20,000
लातूर 2,20,000
तिरुपुर 21,24,900
तिरुनेलवेली 2,24,900
त्रिची 2,24,900
संबलपुर 2,24,900
इरोड 2,24,900
कोच्चि 2,24,900
थाइन 2,20,000
अमृतसर 2,20,000
नागरकोइल 2,24,900
तिरुवनंतपुरम 2,24,900
तंजावुर 2,24,900
गोवा 2,20,000
करूर 2,24,900
कुंभकोणम 2,24,900
नमक्कल 2,24,900
धर्मपुरी 2,24,900
डिंडीगुल 2,24,900
तूतीकोरिन 2,24,900
कुड्डालोर 2,24,900
कांचीपुरम 2,24,900
कृष्णागिरी 2,24,900
विल्लुपुरम 2,24,900
कोविलपट्टी 2,24,900
तिरुवन्नामलाई 2,24,900
होसुर 2,24,900
कराइकुडी 2,24,900
पुदुक्कोट्टई 2,24,900
रामनाथपुरम 2,24,900
अम्बुर 2,24,900
कन्याकुमारी 2,24,900
नागपट्टिनम 2,24,900
विरुधुनगर 2,24,900
कल्लाकुरिची 2,24,900
पोलाची 2,24,900
अर्काट 2,24,900
पलानी 2,24,900
अरियालूर 2,24,900
मोहाली 2,20,000
परमाकुदी 2,24,900
पेरम्बलूर 2,24,900
जयनकोंडम 2,24,900
кодईकनाल 2,24,900
ऊटी 2,24,900
रामेश्वरम 2,24,900
शिवगंगा 2,24,900
तिरुवरुर 2,24,900
त्रिशूर 2,24,900
पांडिचेरी ,24,900
चित्रदुर्ग 2,20,000
गडग 2,20,000
बागलकोट 2,20,000
मंड्या 2,20,000
भद्रावती 2,20,000
कोलार 2,20,000
तुमकुर 2,20,000
कोल्लम 2,24,900
अलाप्पुझा 2,24,900
कोट्टायम 2,24,900
पलक्कड़ 2,24,900
मलप्पुरम 2,24,900

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Tags: Silver Price Today
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Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स

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Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स
Silver Price Today 29 October 2026: करवा चौथ के दिन क्या हैं चांदी के दाम, जानिये देश के बड़े शहरों के ताजा रेट्स